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Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

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Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne kayyum atanmasının ardından harekete geçen ana muhalefet partisi CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması gerekçesiyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Kararın ardından DEM Parti'den ve CHP'den art arda tepki açıklamaları geldi. Terör iltisakı nedeniyle belediyelere kayyum atanmasını eleştiren CHP Lideri Özgür Özel, "30 Kasım'da 414 belediye başkanımızı, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık" dedi.

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

414 BELEDİYE BAŞKANI ANKARA'DA TOPLANIYOR

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye'de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir. Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz. 30 Kasım'da 414 belediye başkanımızı, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık. Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdıCevdet Konak

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDILAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi. Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Ovacık Belediyesine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığı duyuruldu.

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdıMustafa Sarıgül

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA: TAZİYE ÖLÜYE DEĞİL, DİRİYE YAPILIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara tepki göstermiş, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullanmıştı. Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyum atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

EŞ GENEL BAŞKANLAR DA TUNCELİ'YE GİDİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyuma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz" dedi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan da, halkın iradesinin zorbalıkla teslim alınamayacağını vurguladı. Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumlara karşı yarın Tunceli'de olacaklarını ve demokratik tepki göstereceklerini belirtti.

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHsn:

chp sen bu ülkenin her zaman güvenlik sorunusun

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıPerwer:

İktidar Dem’in davuluna tokmağı vuruyor, sesi Chp’Dem çıkıyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYakup Polat:

Ülkede milyonlarca Kürt var, insanları milyonları kendine küstüren bir hükümet yanlış yapıyor. Kürtler yapılan iyiliği de kötülüğüde unutmaz.

Yorum Beğen0
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