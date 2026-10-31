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Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti

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Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu.

  • Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 yenildi.
  • Fenerbahçe'nin golünü 45+1. dakikada Guendouzi atarken, Göztepe'nin gollerini 76. dakikada Armstrong ve 78. dakikada Andre Henrique kaydetti.
  • Bu sonuçla 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a çıkarken, Göztepe puanını 15'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1 kaybetti. 

LUKAKU'NUN ŞUTUNDA ARDA BAŞARILI

8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.

ARDA YİNE KURTARDI

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.

EDERSON'DAN AYAKLARIYLA MÜDAHALE

19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

AZ FARKLA DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE

45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.

GÖZTEPE SKORU DENGELEDİ

Göztepe, 76. dakikada skoru 1-1 yaptı. Guendouzi'nin hatalı pasında savunma arkasına sarkan Armstrong, Skriniar'dan önce davranarak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

KADIKÖY'DE GÖZTEPE'DEN BİR GOL DAHA

Göztepe, 78. dakikada öne geçti. Anjorin'in kullandığı kornerde Andre Henrique, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

3 PUAN GÖZTEPE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Göztepe kazandı. Bu sonuçla birlikte 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Göztepe ise 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.  

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Göztepe biz sana kanaryayı sev dedik, sen dik anlamışsın, puhahaha kanarya cik de gitti, puhaha

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Haber YorumlarıFatma123456:

Ahahah nede olsa göztepenin renkleri sarı ve kırmızı....

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Haber Yorumları7kp29jsbv4:

gs actigi yara hemen kapanmaz iki uc hafta devam eder boyle teprikler gostepe

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Haber YorumlarıOzgur Ozer:

Fener ağlamaya devam :))) hemen hakemleri suçlayıp herkesi şikeci yaparlar şimdi :)))

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Bu sefer ondört kişi oynamadılar...

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