Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

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Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığında boş bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zeynep Öçgüder getirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alındı. Ötegen'in yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Rahmi Kopar atandı.

Bakanlığa bağlı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün dört bölge müdürlüğünde de atama yapıldı.

Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden ve Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne Aytekin Türkel getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Malzeme Ofisinde (DMO) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar görevden alındı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) boş bulunan genel müdür yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta atandı.

Kurumun I. Hukuk Müşavirliği görevine Alperen Korkmaz getirilirken bölge müdürlüklerine ise Mustafa Gözel, Abdullah Alioğlu ve Selçuk Öcal atandı.

Kaynak: Haberler.com