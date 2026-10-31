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Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksiciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı

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Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksiciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Haber Videosunu İzle
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksiciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
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Martı TAG ile taksiciler arasındaki hukuki mücadelede mahkemeden çıkan kararın ardından tartışma bu kez sahaya taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin sistemin genel olarak yasaklanamayacağı yönündeki kararına rağmen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, müşteri gibi bindiği TAG aracını trafik denetimine sokarak bağlattığını açıkladı. Dalcı'nın bu hamlesi, taraflar arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

  • 14. Bölge Adliye Mahkemesi, 23 Ekim'de paylaşımlı yolculuk sistemi Martı TAG'ın mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna ve faaliyetinin haksız rekabet oluşturmadığına hükmetti.
  • İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, TAG uygulamasından çağırdığı araca yolcu olarak binip trafik denetimine yönlendirerek aracı bağlattı.
  • Dalcı, 45 dakika içinde 10 TAG aracının bağlatıldığını öne sürdü.

İstanbul'da taksiciler ile Martı TAG arasındaki hukuki ve sektörel tartışma yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 23 Ekim'de Martı TAG'ın mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanamayacağına hükmetmesinin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, müşteri gibi bindiği TAG aracını trafik denetimine yönlendirerek bağlattığını açıkladı. Dalcı'nın açıklaması, mahkeme kararının ardından taraflar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN MARTI TAG KARARI

Taksiciler odalarının Martı TAG'a karşı açtığı ve yaklaşık dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında 23 Ekim'de karar çıktı. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, mevcut mevzuatta yasaklanmayan paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, bu tür faaliyetlerin yasaklanması veya izne bağlanmasının yasa koyucu ve yetkili idari makamların görev alanında olduğu belirtildi. Mahkeme ayrıca Martı TAG faaliyetinin haksız rekabet oluşturmadığına karar verdi.

DALCI, TAG ARACINA MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ

Mahkeme kararının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'nın TAG uygulaması üzerinden araç çağırdığı ve yolcu olarak bindiği aracı trafik denetimine yönlendirerek bağlattığı ortaya çıktı.

Yaşananları kayda aldıklarını belirten Dalcı, uygulamanın yasal olup olmadığını test ettiklerini savunarak, “Araç bağlandı, demek ki yasal değilmiş” ifadelerini kullandı.

Dalcı ayrıca 45 dakika içerisinde 10 TAG aracının bağlatıldığını öne sürdü.

TAG uygulamasının kurucusu Oğuzhan Öktem'i de hedef alan Dalcı, "Oğuzhan Öktem'in algıları hepsi yalan. Kimse inanmıyor. İnşallah hak yerini bulacak taksici esnafının. Kimse hakkını gasp edemeyecek." dedi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengaver Baran:

Diyecek bi şey bulamıyorum. Vampir bunlar vampir birde sokakta gezebiliyorlar. İnsanlar vergilerden işsizlikten geçinemiyor. Bazı insanlar tasarruf olur diyerek yürümeyi tercih ediyor. Bunlar zorbalıkla tekelcilikle soymaya çalışıyorlar.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Mahkeme kararlarına uymamayı , saygı duymamayı öğrenmişler anlaşılan. Kimden acaba...

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Haber Yorumlarıahmet_87_guven:

gelişmeyi hazmedememek bence teknokiue ayak uydurmak zor sadece rant zamanında insanlardan milyonlarca plaka parası aldılar almaya devam ediyorlar ulan çin bile çok daha ileri üretimde gelişimde bizdeki kavga teknolojiyi ülkeye sokmam amerikada çünde sürücüsüz araçlar geziyor bizde gezmeye başlasa bunlar ona da bini bağlatmaya çalışır tamam altyapı buna uygun değil belki ama yapmakta ve uygulamak sadece zaman engellemek değil

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