İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Seyyid Razi Musevi için taziye mesajı yayımlayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i tehdit etti. Reisi, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANINI ŞAM'DA ÖLDÜRDÜ

Bir yandan Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail, bir yandan da Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Seyyid Razi Musevi'yi öldürdü.

Seyyid Razi Musevi

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ: SİYONİSTLER BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Musevi'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajı yayınladı. Mesajında İsrail'i tehdit eden Reisi, "Katil siyonist rejimin Şam'a düzenlediği saldırıda Seyyid Razi Musevi'nin hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem, şüphesiz bölgedeki gaspçı siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

Kasım Süleymani

İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İSRAİL'E AÇIK TEHDİT

İran Devrim Muhafızları, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İsrail bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bir başka açıklamada ise "Şüphesiz vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir." denildi.

İran Devrim Muhafızları

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, zaman zaman Suriye'nin başkenti Şam'a ve ülkenin kuzeyindeki Halep'e hava saldırıları düzenliyor. Aralık ayının başında İsrail ordusunun saldırılarında Suriye'de askeri danışman olarak görev yapan 2 İran Devrim Muhafızı üyesi öldürüldü.