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Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor

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Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı belirtilen Emre Belözoğlu konusunda Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İstanbul ekibinin, deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilere gitmesi durumunda herhangi bir transfer bedeli talep etmeyeceği öğrenildi. Gözler şimdi Fenerbahçe'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

  • Kasımpaşa yönetimi, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertli kulüpten transfer bedeli talep etmeyecek.
  • Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu arasında anlaşma sağlandığı belirtiliyor, ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.
  • Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile sözleşme şartları ve maaş beklentisi nedeniyle yaşanan pürüzün ardından yerli teknik direktör adaylarına yöneldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu konusunda peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladığı belirtilirken Belözoğlu'nun mevcut kulübü Kasımpaşa'nın aldığı karar dikkat çekti.

KASIMPAŞA'DAN FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KOLAYLIK

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Kasımpaşa yönetimi, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşması durumunda sarı-lacivertli kulüpten herhangi bir transfer bedeli talep etmeyecek. İstanbul ekibinin bu yaklaşımıyla Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşünün önündeki olası mali engellerden biri ortadan kalkmış olacak.

CONCEIÇAO İLE GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için daha önce Sergio Conceiçao ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak Portekizli teknik adamla yürütülen süreçte sözleşme şartları ve maaş beklentisi nedeniyle pürüz yaşandığı öne sürülmüştü. Bunun üzerine rotasını yerli teknik direktör adaylarına çeviren sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile temas kurmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDIĞI BELİRTİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği konusunda gözler sarı-lacivertli yönetimden gelecek açıklamaya çevrildi.

FENERBAHÇE'DEKİ İLK DÖNEMİ

Şu anda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu, daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Sarı-lacivertli takımın başında 2020-2021 sezonunda 10 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti. İlk döneminde maç başına 2,30 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde yeniden Fenerbahçe'nin başına geçecek.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat denizli:

kasımpaşa kurtuldu ıyı kadro var emre ankaragucu basaksehır nerdeyse gecen sene kasımpaşayı dusuruyordu hoca degıl

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Haber Yorumlarıbaba yorgun yorgun:

İstemesine gerek yok kasimpasa baskani fenerli yöneticileri bjkli zaten nasil istesin fenerli yönetici fenerden parami alacak komik bir başlık olmus :)

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