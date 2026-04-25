İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni bir "güvenlik paradigması"nı ortaya koyduklarını belirterek, "Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zeka, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşan Çiftçi, suçlunun tanımının dijitalleşen dünyada değiştiğini belirterek, Bakanlığın yeni "güvenlik paradigması"nı duyurdu.

Bakan Çiftçi, AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını ve kriminal kapasitenin güçlenmesiyle 2023 yılından 2026'nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydının bulunmadığını söyledi.

Cinayet faillerinin yakalanması amacıyla ulusal ve uluslararası tüm mekanizmaların işletildiğini vurgulayan Çiftçi, "262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizerek, "Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Meksika üzerinden ABD'ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhal kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 mülkiye ve 2 polis müfettişinin daha görevlendirildiğini kaydeden Çiftçi, "Gülistan Doku dosyasında bugün gelinen noktayı yine bir valimiz, emniyet müdürümüz ve başsavcımız, koordineli olarak birlikte açmışlardır. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her okulda "güvenlik kurulu" oluşturulacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Çiftçi, "Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik, okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Halihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan okul güvenliği toplantıları, artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacak, her okulda 'güvenlik kurulu' oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır." dedi.

Çiftçi, 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturduklarını belirterek, "Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir, fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır. Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır. Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir. Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır. Bakanlıklar, koordineli çalışacaktır. Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır." dedi.

Yeni "güvenlik paradigması"

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden çizdiklerini anlatan Bakan Çiftçi, Bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yeni bir 'güvenlik paradigması' ortaya koyuyoruz. Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zeka, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz. Klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele, yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir."

Suçla mücadelede önleyici stratejilerin ve toplumsal işbirliğinin önemine dikkati çeken Çiftçi, "Aileyle, okulla, üniversiteyle, medyayla, sivil toplumla, yerel yönetimlerle ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Bilhassa çocukların suça bulaşmadan, şiddetin gölgesine düşmeden ve dijital tehditlerin pençesine kapılmadan daha güvenli ortamlarda büyümesini sağlamanın en temel ortak sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü sütunlarından biri Türkiye'nin huzurudur ve bu huzuru kalıcı hale getirmenin en etkili yolu, suçu henüz meydana gelmeden yerinde önlemektir. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımız da en kıymetli paydaşlarımızdansınız çünkü güvenlik, yalnızca sahada yürütülen operasyonlarla değil doğru iletişim ve toplumsal farkındalıkla tahkim edilir. Birbirimizin görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dikkate alarak bu istişare toplantılarını daha verimli bir zeminde sürdürmeye kararlıyız. Nitekim 'yeni güvenlik paradigmasıyla' sadece suçun peşinden koşan bir anlayışla yetinmiyor, suçu doğmadan önleyen ve çocuklarımıza güvenli yarınlar hazırlayan güçlü bir geleceği vatandaşımız için inşa ediyoruz."

Bakan Çiftçi, yılın ilk çeyreğinin verilerini paylaştı

Çiftçi, 2026 yılının ilk çeyreğinde Interpol tarafından aranan 219 yabancı şüphelinin Türkiye'de yakalandığını, 47'sinin organize suç örgütü elebaşı veya üyesi olduğunu; kırmızı bültenle aranan 257 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 58'inin organize suç örgütü elebaşı veya üyesi olduğunu söyledi.

Çiftçi, 16 Nisan'a kadar uyuşturucu nedeniyle 80 bin 960 olayın yaşandığını, düzenlenen operasyonların sayısının 15 bin 815 olduğunu anlattı.

Operasyonlar sonucu 13 bin 633 şüphelinin tutuklandığını belirten Çiftçi, 15 ton 700 kilogram kokain ve esrar gibi uyuşturucu madde, 44 milyon 100 bin uyuşturucu hap ile 40 bin kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

Siber devriye kapsamında yılın ilk üç ayında suç unsuru tespit edilen 86 bin 937 şüpheli ile hesabın bulunduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, çevrim içi dolandırıcılık kapsamında 863, çevrim içi yasa dışı bahis kapsamında 386, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında 667, bilişim suçları kapsamında 141 ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında toplam 2 bin 72 operasyon yapıldığını anlattı.

Operasyonlarda 3 bin 93 kişinin tutuklandığını bildiren Bakan Çiftçi, "Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 bin 933 URL adresi engellendi. 27 bin 321 sosyal medya hesabı ile 28 bin 629 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı." dedi.

"Ölümlü kaza oranında yüzde 16,2 oranında düşüş gerçekleşti"

Trafik kazalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, "1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasındaki 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmasına göre trafikte denetlenen araç sayısı yüzde 6,2 arttı. İşlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı. Ölümlü kaza oranında yüzde 16,2, günlük can kaybı oranında ise yüzde 11,1 düşüş gerçekleşti. Yine 27 Şubat-16 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla göre makas atmada yüzde 92,6, 'Dur' ihtarına uymamada yüzde 65,3, hız ihlalinde yüzde 37,9, ehliyetsiz araç kullanmada yüzde 30,3, cep telefonu ihlalinde yüzde 26,6 ve kırmızı ışık ihlalinde yüzde 9,9 azalma yaşandı." bilgisini paylaştı.

Çiftçi, terör örgütlerine yönelik yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlara ilişkin, "PKK terör örgütüne yönelik 466 operasyon yapıldı. Kesintisiz devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 bin 900 İHA'lı arama tarama faaliyeti gerçekleşti. 10 adet sığınak-barınak imha edildi. 83 terörist ikna yöntemi ile teslim oldu. Dini istismar eden örgütlerine yönelik 848, FETÖ'ye yönelik 889, DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik ise 246 operasyon yapıldı." dedi.

ABD/İsrail-İran gerilimi bağlamında sınır güvenliği konusunda bilgi veren Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bölgede sükunetin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Fiziki güvenlik altyapımız, teknolojik imkanlarımız, insan kaynağımız ve kurumsal koordinasyonumuzla sınır hattımızda güçlü bir hazırlık ve kontrol düzeyine sahibiz. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi sorun bulunmamaktadır. İran'dan ülkemize açılan Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında son 10 gün verilerine göre sırasıyla yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 75 oranında azalış görülmektedir. Bu tablo, sınır kapılarımızda olağan dışı bir hareketlilik yaşanmadığını göstermektedir. İran'dan Türkiye'ye yönelik geçişler çok yakından takip edilmektedir. Türkiye, sınır güvenliğinde tedbiri önceden alan, sahayı anbean izleyen ve hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir devlettir."

"Bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil"

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin soru üzerine Çiftçi, emniyet ve jandarma bünyesinde özel ekiplerin faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Çiftçi, okul güvenliğiyle ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçinin bulunduğunu, bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanı'na verildiğini ve bu yetkisini 81 il valisine devrettiğini, bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisinin artık valilerde olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluk alanına giriyor ama genel bütçeden okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir yani istihdam edilebilir. Uzun zamandır yürürlükte olan okullarda mevcut risk analizine göre yılda iki kez toplantı yapılan bir uygulama var. Burada risk analizi, ağırlıklı olarak okulun bulunduğu semtteki sosyokültürel ve ekonomik ortama, asayiş olaylarına göre şekilleniyordu. Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı olay, bu risk analizine göre risksiz gruptaydı. Şimdi bu yeni düzenlemeyle, risk analizini sil baştan yapıyoruz. Risk faktörüne öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımı koyuyoruz."

Birinci ve ikinci derece riskli okullarda zaten polisin olduğunu belirten Çiftçi, "Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığına verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir ama mevcut haliyle bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil. Ülke genelinde 75 bin okul var. 150 bin kişiyi de orada çalıştırmamız, uzun vadede sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

"Polis okullarındaki 10 bin adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık"

Bakan Çiftçi, sınır güvenliği ve İran'la ilişkilere dair soru üzerine, "Sınırlarımızda herhangi bir hareketlilik yok. Hareketlilik yani bizim güvenliğimizi tehdit eden bir durum olmadığı için İran İçişleri Bakanı ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Görüşmemiz için bir sebep olmalı. Bir sebep olmadığı için de herhangi bir görüşme yapmadık. Daha çok görüşmeleri krizin sona erdirilmesi, yeniden barış ortamına dönülmesi, diplomasi kanallarının işletilmesi konusunda bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanımız süreci yürütüyor." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye süreci ve operasyonlara ilişkin soruları da yanıtlayan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konunun bir Meclis ayağı var. Meclis ayağını TBMM takip ediyor. Komisyon, bu konuyla ilgili raporunu da hazırladı, işin bir tarafı o, bir tarafı da yine Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Dışişleri Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız aktif olarak bir süreç yürütüyor. Sayın Devlet Bahçeli de başından itibaren bu sürece güçlü destek verenlerden birisi." dedi.

Bakan Çiftçi, polislerle ilgili soru üzerine, "Polis okullarındaki 10 bin adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık, 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığının da onayını almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Kira yardımı konusunda ise İstanbul Vali'mizle görüştüm. Polis Teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız. Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran Savaşı'nın bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz." dedi.

Göreve geldiğinden bu yana Göç İdaresi ve deport konularının en çok şikayet aldığı başlıklar olduğunu kaydeden Çiftçi, "Teftiş Kurulumuza talimat verdim, 25 ildeki 32 geri gönderme merkezinin tamamını müfettişlerimiz inceliyor. Kafkaslar, Filistin veya Gazze gibi bölgelerden gelen, tehlike altındaki kişilerin iadelerinde mağduriyet yaşanmaması adına bu denetimleri sıklaştırdık." diye konuştu.