Haberler

Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray ile oynanacak müsabakada deplasman tribününde yerini alacak taraftarlarına forma dağıtma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Sarı-kırmızılılar, sahasında ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak. Öte yandan sarı-lacivertliler ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirvede farkı kapatmayı ve rakibine ligin geri kalan haftalarında psikolojik baskı kurmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE'DEN FORMA DAĞITMA KARARI

Gözler sezonun en önemli maçına çevrilmişken Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına sürpriz bir jest geldi. Sarı-lacivertli yönetim, RAMS Park deplasmanına gidecek tüm taraftarlarına çubuklu forma dağıtarak tribünde görsel bütünlük sağlama kararı aldı. Formaların derbi günü saat 11.00-15.00 arasında maraton alt tribün 29-30-31 nolu girişte dağıtılacağı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

