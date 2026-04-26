Trabzon'da boks maçında kavga: Sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Trabzon'da boks maçında kavga: Sandalyeler, yumruklar havada uçuştu Haber Videosunu İzle
Trabzon'da boks maçında kavga: Sandalyeler, yumruklar havada uçuştu
Trabzon'da düzenlenen UBO Dünya Şampiyonluk maçında, milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasındaki karşılaşmanın 3. raundunda, Rus boksörün ekibinin saygısız hareketi nedeniyle ringde tansiyon yükseldi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sandalyeler fırlatıldı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Özel güvenlik güçlükle müdahale ederken, maç yarıda kesildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasındaki UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri maçının 3. raundunda kavga çıktı.
  • Kavgaya onlarca kişi karıştı, sandalye, tekme ve yumruklar kullanıldı, maç yarıda kaldı.
  • Kavga anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre, Rus boksörün ekibi saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SANDALYELER, TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, ringde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
