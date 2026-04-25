Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.

BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti. Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos ile geldi.

ŞAMPİYONLUK ÜMİTLERİ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükselterek lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense, sahasında Estrela'yı ağırlayacak.