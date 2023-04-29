Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sonra yeniden meydanlarda! Aliyev ile TEKNOFEST'e katıldı

Rahatsızlığı nedeniyle programlarına 3 günlük bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, istirahatı sonrası ilk ziyaretini TEKNOFEST'e yaptı. Erdoğan'a programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik ederken o anlarda Karabağ zaferinin sembolik şarkısı "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısı çaldı.

Programlarına rahatsızlığı nedeniyle 3 gün boyunca ofisinden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeniden meydanlara indi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birlikte üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı.

LİDERLERE YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi. Yoğun ilgi gören liderler, eşleri ile birlikte sahneye çıkarak vatandaşlara çiçek verdi. Daha sonra sahnede hatıra fotoğrafı çektirildi. O anlarda arka fonda ise Karabağ zaferinin sembolü olan "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısı çaldı.

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