Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı konuşmada CHP'ye yüklendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da konuşmalar yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günüyle beraber 16 ve 17'nci seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler, her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler, samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra geldiği Adıyaman Havalimanı'nda protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Erdoğan, otobüsle ile ilk olarak Beşpınar Mesire Alanı'na giderek burada gençlerle buluştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da eşlik ettiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde bulunan konteyner kentteki miting alanına geçti.

Erdoğan son olarak yurt dışında yaşayanlara çağrı yaparak, "Sandık irademizi, tercihlerimizi kendimize ve ülkemize dair hayallerimizi ifade edebileceğimiz en güzel araçtır. Gurbetçilerimiz seçimlerin ilk turunda rekor oy oranıyla bunu yaptılar. Bulundukları ülkelerde kurulan sandıklara koşarak Türk demokrasisine güç kattılar, geleceklerine sahip çıktılar. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışındaki vatandaşlarımın ikinci turda da aynı iradeyi sergileyeceğine yürekten inanıyorum. Milletimizi temsil eden tüm kardeşlerimden bugünden itibaren sandıklara mutlaka giderek oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Başta yurt dışındaki gençlerimiz olmak üzere, gurbetçilerimizden, şahsımıza ve Türkiye Yüzyılı'na çok güçlü destek bekliyorum" diye konuştu.

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