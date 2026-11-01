Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları veya gelecek planlamaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi.

YENİ HEDEF SERGIO CONCEICAO

Birçok hocanın kapısını çalan Fenerbahçe'nin son olarak Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

JORGE JESUS'TAN GEÇER NOT

Haberde yer alan detaylara göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, kendisiyle iletişime geçen sarı-lacivertli kurmaylara vatandaşı Conceiçao hakkında sarı-lacivertli yönetime son derece olumlu bir referans verdi. Jesus'un, Conceiçao'nun disiplinli yapısı, takıma kazandırdığı dinamizm ve yüksek seviyedeki rekabetçi tarzı vurgulayarak bu hamleyi desteklediği ifade edildi. Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DİĞER ADAYLAR KOCAMAN VE BELÖZOĞLU

Öte yandan Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer teknik direktörler ise Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu oldu. TRT Spor'daki habere göre; Sarı-lacivertli kulüpte kısa süre içerisinde 3 teknik direktörle ilgili somut gelişmelerin yaşanacağı ifade edildi.

VALVERDE VE MENDILIBAR'LA DA TEMASA GEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi, listesindeki iki İspanyol çalıştırıcı olan Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar'la da temasa geçerek görüşmelerde bulunmuştu. Yönetimin, hem Valverde hem de Mendilibar'dan takımla ilgili değerlendirme raporu istediği öne sürüldü.

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