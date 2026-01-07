Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, AK Parti ailesinin her geçen gün güçlenerek saflarını genişlettiğini ifade ederek, "Geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız, siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyüteceklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Üstat Necip Fazıl'ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini AK kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız; 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.' İşte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz. Nitekim bunu yapmanın samimi çabası içindeyiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz, 'aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan laf kalabalığına, laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle yine hizmetlerimizle konuşacağız" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN TÜRK MİLLETİNİN İTİBARINA UYGUN HAREKET ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir senenin daha geride kaldığını belirterek, "Krizin, çatışmanın, savaşın; dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze Soykırımı'na, komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete, Amerika ve Avrupa'yla ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

2025 yılında birinci önceliklerinin deprem bölgesinin ihyası olduğunu dile getiren Erdoğan, "455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Bakın biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık; deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz" dedi.

'EKONOMİDEKİ HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren merkezi yönetim bütçesinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Yaklaşık 19 trilyon lira 2026 bütçesini, daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu, Kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çevresini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

'TÖKEZLEMEMİZİ BEKLEYENLERİ HÜSRANA UĞRATACAĞIZ'

Dünyanın ve bölgenin ciddi tehditlerle yüzleştiğini kaydeden Erdoğan, "Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri te'dib ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün Başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle, tropik adalarda keyif satan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız" dedi.

'MİLLETİMİZE HESAP VERMEYİ PRENSİP HALİNE GETİRMİŞ BİR KADROYUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hesap vermenin demokrasinin olmazsa olmaz şartı olduğunu vurgulayarak, "Biz, yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, Kabine sonrası hitabımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp, 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde, milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek, bu seferde onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK'

Erdoğan, 2025 yılında hayata geçirdikleri kazanımları aktararak, "Adalette yargı reformu stratejimiz kapsamında 10'uncu ve 11'inci yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca, mesleğe kabulü yapılan 2 bin 432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2 bin 589'u adliye hizmetlerinde ve 3 bin 655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6 bin 244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766'dur. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12'ye çıkardık. Eğitimde 2025 yılı içinde 9 bin 324 derslik inşa ettik. Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesini ülkemize kazandırdık. 1381'i engelli kardeşimiz olmak üzere toplam 16 bin 381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk. Bir başka çarpıcı rakam, toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346 bin 614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243 bin 652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda, spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı" dedi.

'GÜNLÜK ORTALAMA RANDEVU SAYISI 1,7 MİLYON'

Sağlıkta 2025'in ilk 11 ayında muayene sayısının 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktığını paylaşan Erdoğan, "16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9 bin 718'i uzman hekim olmak üzere, toplam 64 bin 344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. Aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6 bin 308'e çıkardık. 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3 bin 574'e yükselttik. Merkezi hekim, randevu sisteminden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık" dedi.

'11 İLİMİZDE 455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLADIK'

Erdoğan, "Çevre ve şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP-31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito yönetim sistemini 7 bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesini hizmete sunduk" diye konuştu.

'308 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞA ETTİK'

2025 yılında ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk milli banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık" dedi.

'517 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, "65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 180 BİN VARİL OLDU'

Erdoğan, enerji alanındaki çalışmalara ilişkin de "Geçtiğimiz yıllarda enerjide Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metre küplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık" dedi.

'LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 20 MİLYONA ULAŞTI'

Gençlik ve spordaki çalışmalara ilişkin de Erdoğan, "Ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4 bin 444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Bu destekten 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş, 2 bin 655 bronz olmak üzere toplam 7 bin 474 madalya kazandı. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'19 BİN FAALİYETİN DÜZENLENMESİNE ÖNCÜLÜK ETTİK'

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında ise aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettiklerini işaret eden Erdoğan, "Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz. Aile yılında 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrim içi programlarda çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için dijital dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesini imzaladık. Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik" diye konuştu.

'STRATEJİK HAMLELERİMİZ TÜM DÜNYA TARAFINDAN GIPTAYLA TAKİP EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin de şu bilgileri aktardı:

"Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız HÜRJET için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN'ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. ÇELİKKUBBE Projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli muharip uçağımız KAAN için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İlk yerli milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli denizaltımız MİLDEN'in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM-8 gemimiz ve TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemisi Ç-159 teslim edildi. ULAQ silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdoğan füzemizle hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu. Sanayi ve teknolojide son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik. Bölge kalkınma idarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu. Togg'un Sedan modeli T10F'in üretimi başladı."

'600 BİNE AŞKIN SURİYELİ KARDEŞİMİZ ANA VATANLARINA DÖNDÜ'

İçişlerinde her türlü suç örgütü ve çete ile mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emniyet birimlerimiz fedakarca çalıştı; 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bülten ile aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlar da yüzde itibariyle 93,3'e ulaştı. 14 bin 317'si hizmet aracı, 580'i motosiklet, 65'i zırhlı araç, 795'i hava aracı, 73'ü yüzer araç olmak üzere toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplamda 674 TIR insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bine aşkın Suriyeli kardeşimiz ana vatanlarına döndü."

'YILLIK MAL İHRACAT REKORUNU KIRDIK'

Erdoğan, ticarette ise 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin yıllık mal ihracat rekorunu kırdıklarını vurgulayarak. şunları söyledi:

"2025'te mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca, işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık. Bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025'te de büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede 2025 yılını yüzde 30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe katettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı."

'17 ÜLKEYE 24 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK'

Erdoğan, çalışma, kültür ve dışişleri alanlarındaki çalışmaları ilişkin de şunları kaydetti:

"Çalışma ve sosyal güvenlikte 2025 yılında toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. İş gücümüz 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise 33 milyona yükseldi. İşsizlik oranımız yüzde 8,6'ya gerileyerek son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır. Kültür ve turizmde yılın 3 çeyreğinde turizm gelirimiz yüzde 5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldi. 50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurt içinde 131 adet, yurt dışında ise 4 adet vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde aralarında Habib-i Neccar Camii'nin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik. Geçtiğimiz yıl dışişlerinde Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yükselttik. Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez özellikle ülkemizde misafir ettik. NATO Zirvesi'nden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesinden G-20 Liderler Zirvesine uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Forumu'muzun dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık. Vakit darlığı sebebiyle daha burada sayamadığımız nice eseri, hizmeti, projeyi milletimizin istifadesine sunduk. Tüm bu hizmet ve yatırımların aziz milletimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız."

3 MİLLETVEKİLİNE ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya AK Parti rozetlerini taktı.

'GÖRÜŞME YAPACAKLAR'

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. DEM Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediği yönündeki soruya Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar, yapacaklar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruya ise Erdoğan, "Telefon görüşmelerimiz oldu. Hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" diye cevap verdi.

Erdoğan, Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına ilişkin de "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.