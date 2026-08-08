TBMM'de PKK'nın Feshi ve Terörsüz Türkiye Süreci Tartışıldı

'PKK'NIN KENDİSİNİ FESHETMESİYLE SÜREÇ YENİ BİR BOYUT KAZANMIŞTIR'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair, "Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024 tarihinde MHP grup toplantısında PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a yaptığı tüm ezberleri bozan tarihi çağrı Türk siyasetinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihi çağrı gerçekten bir milattır. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te örgütüne yaptığı çağrıyla buna cevap vermiştir. Bunun arkasından, 'Silahları bırakın, kongrenizi toplayın, örgütü ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını dağıtın' demiştir. Gerçekten de ilerleyen zamanda bütün bu söylenenler gerçekleşmiştir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yüzyılın en cesur dönüştürücü siyaset hamlesi PKK'nın kendisini feshetmesini ve silahları bırakma kararı almasıyla sonuçlanmıştır. Örgütün feshi ve silahları sembolik olarak yakması amasız fakatsız, şartsız kısaca bağlaçlar olmaksızın yürütülen bir sürecin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 12 Mayıs 2025'te kongresini toplayan PKK kendini feshetmesiyle süreç yeni bir boyut kazanmıştır. Yarım asra yakın bir süredir Türkiye'nin enerjisini, insan kaynaklarını, ekonomik refahını sömüren, bin yıllık kardeşliğe kasteden bir yapı tasfiye edilmiştir. Elbette bu sonuca ulaşmak kolay olmamıştır" ifadelerini kullandı.

'BU YENİ SAYFA CUMHURİYETİN KURULUŞU GİBİ TARİHSEL BİR ÖNEMDEDİR'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Türkiye'nin tarihsel bir eşikte bulunduğunu kaydederek, "Bugün bulunduğumuz tarihsel eşik yalnızca mücadelenin değil aynı zamanda bugünün siyasal sorumluluğunun da ürünüdür. Barışın ve demokratik çözümün mümkün hale gelmesinde yıllardır emek veren toplumsal dinamiklerin, demokrasi güçlerinin, siyaset kurumunun, Mecliste sorumluluk alan bütün siyasi iradelerin ve bugün çözüm için sorumluluk üstlenen tüm aktörlerin bu süreçte çok büyük katkısı vardır. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin, devlet kurumlarının ve karar vericilerin bu süreçte sorumluluk alması, diyalog ve çözüm iradesini göstermesi bu tarihsel eşikte yeni bir sayfa açılmasına önemli bir katkı sunmuştur. Açılan bu yeni sayfa tıpkı Amasya Genelgesi gibi, tıpkı Erzurum-Sivas kongreleri gibi, cumhuriyetin kuruluşu gibi tarihsel bir önemdedir; söz konusu olan tarihsel Kürt-Türk ilişkilerinin geleceğidir. Tekrar ifade etmek gerekirse amacımız ve mücadelemiz cumhuriyeti ikinci yüzyılında güçlü demokrasiyle buluşturmak, Kürt-Türk ilişkilerini demokratik temele oturtmaktır" diye konuştu.

'BU YASA TEKLİFİ SON DERECE ÖZENSİZ'

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin hazırlanışına itiraz ederek, "Bu yasa teklifi son derece özensiz, son derece dikkatsiz, içinde fahiş hatalar bulunduran, murat edilen silahların susması, terörün kalıcı olarak bitmesi amacına hizmet edip etmeyeceğine dönük olarak son derece kaygılarımızın olduğu ve özellikle yürütücüler bakımından iyi niyetin ve samimiyetin eksikliğini açıkça görüyoruz. Doğrusu, teklifi böyle görünce milletvekillerinin niye okumadan imzaladığını veya milletvekillerine niye okuması için fırsat verilmediğini anlıyorum çünkü milletvekilleri gerçekten bu metni okunmuş olsalar bence bu kadar imza atmazlardı. Doğru olan bizim yaptığımız. Yeri gelmişken söyleyelim, usulen görülmemiş, değerlendirilmemiş, tartışılmamış, ayrıntılandırılmamış bir teklifin milletvekilleri tarafından alelacele imzalanmış olması bir yanıyla üzüntü vericidir ama diğer yanıyla da milletvekillerinin milletten aldıkları vekalet yetkisini kötüye kullanmalarıdır, birilerine emanet etmeleridir. Oysa bizim burada konuşmamızın canlı yayında, TRT ekranlarında yayınlanmasının koşulu bu teklife peşinen ve görmeden imza atmış olmamız olmamalıydı diye düşünürüm" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TARTIŞMASI

Ardından Emir, suçun vasıflandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken MHP'li Yıldız, uygulamanın sanık lehine olacağını belirtti. Emir, "O zaman, peki, diyorsunuz ki, 'Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak' dedi. Yıldız bunun üzerine, 'Hukukçu olacaksın sen, yazık. Lehe olan uygulanır lehe" dedi. Emir şöyledevam etti, "Sayın Yıldız, sizin kadar deneyimli bir hukukçu olmamayı kabul ederim ama 'İki hüküm birbiriyle çelişiyorsa lehe hüküm uygulanır' hükmünü de elbette bilirim. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Burada bahsettiğimiz şey şu, özellikle Demirtaş örneğinden giderek bunu açıklayalım: Şimdi, Kobani davasındaki suçundan dolayı terör suçundan dolayı mı kabul edeceksiniz? Yoksa onunla ilintili olan o adam öldürmeleri ilişkilendirecek misiniz? Çünkü orada çelişik durum var çünkü onun üzerinden, hala Demirtaş üzerinden bir pazarlık yürüttüğünüzü de görüyoruz. Bunun burada açıklanması lazım" değerlendirmesinde bulundu. İki isim arasında sataşmalar sürerken DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç araya girerek, 'Sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız" değerlendirmesinde bulundu.

'AÇIKÇA TERÖR PROPAGANDASIYDI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise PKK terör örgütünün fesih beyannamesinden söz ederek, "Hem vallahi hem billahi hem tallahi koca koca partilerin koca koca sözcülerinin alkışına ve iltifatına mazhar oldu, televizyonlarda sayfa sayfa yayınlandı. Radyo Televizyon Üst Kurulunun denetlediği ulusal kanallarda terör örgütünün sözde fesih beyannamesiyle cumhuriyetin tapu senedi olan Lozan'ı, Türkiye Cumhuriyeti devletini asimilasyonla ve soykırımla itham ettiği alanlar da dahil olmak üzere ekranlarda gözümüze gözümüze sokuldu. Bu, açıkça terör propagandasıydı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal kanalları ve siyasetçileri açıkça terör propagandası yapmak durumunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

'PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORSUNUZ'

Poyraz'ın konuşması sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız araya girdi. Yıldız, 'Bir Mehmetçik'in kanının akmadığını da unutma. Unutma, unutma. Burnu bile kanamadı, unutma. Zorunuza mı gidiyor silahların bırakılması? PKK'nın silah bırakmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bizim duygularımız değişmedi. Yetmiş üç senedir değişmedi" diye konuştu.

'ASKERİMİZİN, POLİSİMİZİN HAYATINA KASTEDECEK BİR OLAYDAN MEMNUNİYET DUYMAYIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ardından şöyle cevap verdi;

"Dün de ifade ettim, bugün de ifade ediyorum. Bu salonda bulunan hiçbir milletvekilinin hiçbir askerimizin, polisimizin hayatına kastedecek bir olaydan memnuniyet duymasının mümkün olmadığından, sizlerin de asla bu duyguda olmayacağınızdan eminiz. Siz bir kere benden yaşça büyüksünüz. Bugüne kadar da aynı duyguyla, aynı kararlılıkla vatan, millet, memleket, asker, polisle ilgili duruşça orada olmanız gerekiyordu yani bu iki yılda değişen bir şey olamaz sizin duruşunuz da. O zaman bir sorun yok. Bakın, Sayın Yıldız, ben özellikle iki gündür, üç gündür. Özellikle DEM Parti ve MHP konuşmalarımın tamamında dışarıda tutuyorum, özellikle yapıyorum bunu çünkü nihayetinde MHP de DEM PARTİ de bu sürecin başından itibaren talep makamında. Bu talebi hayata geçirecek olan icra makamı iktidar partisi."

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Komisyon toplantısı milletvekilleri teklife ilişkin değerlendirmeleriyle sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı