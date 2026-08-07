Haberler

Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu

Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu Haber Videosunu İzle
Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda yürütülen “Benim Ahlakım” projesi kapsamında yayımlanan video büyük yankı uyandırdı. Popüler müzik grubu Manifest'i dinleyip dans eden bir grup kız çocuğuna başka bir grup çocuğun müdahale ettiği kurgusal videoda, "Müziği bozuk, şekli bozuk" ifadeleri kullanılırken çocuklara Kur'an'a göre yaşamaları yönünde telkinlerde bulunuldu.

  • Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'nün 'Benim Ahlakım' projesi kapsamında yayımladığı videoda, Manifest grubunun şarkılarını dinleyip dans eden çocuklarla müdahale eden çocuklar arasında kurgusal bir atışma yer aldı.
  • Videoda, müzik dinleyen çocukların 'Çorum Belediye Başkanı mısın?' sorusuna karşılık diğer grubun 'Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım' yanıtı verdiği diyalog yer aldı.
  • Videoda Manifest grubu 'müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk' diye eleştirilirken çocuklara 'alkışa göre değil, Kur'an'a göre yaşamaları' tavsiyesinde bulunuldu.

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü bünyesinde hayata geçirilen ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda sürdürülen “Benim Ahlakım” projesinin resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Kurgusal bir senaryo üzerinden hazırlanan videoda, müzik dinleyip dans eden bir grup çocuk ile onlara müdahale eden diğer bir grup çocuk arasında geçen diyaloglar yer aldı.

'KIZLAR SİZE HİÇ YAKIŞIYOR MU?'

Videonun giriş bölümünde, popüler müzik grubu Manifest’in şarkılarını dinleyip dans eden bir grup kız çocuğunun yanına başka bir grup çocuk geliyor. Müdahalede bulunan çocukların, "Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?" şeklindeki sorusuna, müzik dinleyen çocuklar "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" yanıtını veriyor. Bu tepki üzerine diğer grup ise "Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım" ifadeleriyle karşılık veriyor.

"ALKIŞA GÖRE DEĞİL, KUR'AN'A GÖRE"

Videonun devamında, hedefe konulan müzik grubu ve çocukların yaşam tarzına yönelik telkinler öne çıkıyor. Müzik grubu Manifest hakkında "Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk" değerlendirmesi yapılırken, çocuklara "alkışa göre değil, Kur'an'a göre yaşamaları" ve "ahlaklı olmaları" yönünde tavsiyelerde bulunulduğu görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (28)

Haber YorumlarıFLOZOF:

Ne sacma

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

şeytan da sevmedi emin ol

yanıt9
yanıt8
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Vatansever, sen kendine has bir durustlugun var, hangi partidensin Önemli degil, ben mhp liyim...Ama soyler misin bu durum neyin nesi ve cambaz mkg...olayi nedir

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Islam nurunu tamamlayacak. İsteseniz de istemeseniz de... Allah vaad etti.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Dusunen adam kendine gel, islam ne sadece sana ait ne de mgk ye ait. .siz ayirim yaptiginiz icin bir ilahiyatci olarak söylüyorum, siz ?irk kosuyorsunuz...nasil mi sorun soyleyeyim. Bedava bilgi..yinede eyvallah

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Bu yobazlık ortadan kalkmadıkça asla gelişemeyiz...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Haklısın

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıSam Fisher:

Hani birleştirici olacaktık.hani sevdirecektik müslüman olmayı. iş mi bu şimdi. Siyaseti buyukler yapsın çekin elinizi çocuklardan.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Sam, mgk denilen kisiye soyle...mgk cok ayirim yapiyor

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Sam, Birlestiriciyiz elbette ama mgk gibilerine bakar misin, sirf ayristiriyor milleti, hep beraber Turkiye yiz merak etme arkadas

yanıt3
yanıt1

Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor

Yangın yetmedi, helikopter faciası geldi: 2 mürettebata ulaşılamıyor
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi

Kimseyi sokaktan geçirmedi! Yaşlı kadının gerekçesi skandal
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum

Özgür Özel'in bu görüntülerine yorumu bomba
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor