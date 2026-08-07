Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
Eyüpsultan İlçe Müftülüğü ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda yürütülen “Benim Ahlakım” projesi kapsamında yayımlanan video büyük yankı uyandırdı. Popüler müzik grubu Manifest'i dinleyip dans eden bir grup kız çocuğuna başka bir grup çocuğun müdahale ettiği kurgusal videoda, "Müziği bozuk, şekli bozuk" ifadeleri kullanılırken çocuklara Kur'an'a göre yaşamaları yönünde telkinlerde bulunuldu.
- Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'nün 'Benim Ahlakım' projesi kapsamında yayımladığı videoda, Manifest grubunun şarkılarını dinleyip dans eden çocuklarla müdahale eden çocuklar arasında kurgusal bir atışma yer aldı.
- Videoda, müzik dinleyen çocukların 'Çorum Belediye Başkanı mısın?' sorusuna karşılık diğer grubun 'Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım' yanıtı verdiği diyalog yer aldı.
- Videoda Manifest grubu 'müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk' diye eleştirilirken çocuklara 'alkışa göre değil, Kur'an'a göre yaşamaları' tavsiyesinde bulunuldu.
Eyüpsultan İlçe Müftülüğü bünyesinde hayata geçirilen ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda sürdürülen “Benim Ahlakım” projesinin resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Kurgusal bir senaryo üzerinden hazırlanan videoda, müzik dinleyip dans eden bir grup çocuk ile onlara müdahale eden diğer bir grup çocuk arasında geçen diyaloglar yer aldı.
'KIZLAR SİZE HİÇ YAKIŞIYOR MU?'
Videonun giriş bölümünde, popüler müzik grubu Manifest’in şarkılarını dinleyip dans eden bir grup kız çocuğunun yanına başka bir grup çocuk geliyor. Müdahalede bulunan çocukların, "Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?" şeklindeki sorusuna, müzik dinleyen çocuklar "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" yanıtını veriyor. Bu tepki üzerine diğer grup ise "Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım" ifadeleriyle karşılık veriyor.
"ALKIŞA GÖRE DEĞİL, KUR'AN'A GÖRE"
Videonun devamında, hedefe konulan müzik grubu ve çocukların yaşam tarzına yönelik telkinler öne çıkıyor. Müzik grubu Manifest hakkında "Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk" değerlendirmesi yapılırken, çocuklara "alkışa göre değil, Kur'an'a göre yaşamaları" ve "ahlaklı olmaları" yönünde tavsiyelerde bulunulduğu görülüyor.