Müftülüğün paylaştığı 'Manifest-Müslüman atışması' olay oldu

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü bünyesinde hayata geçirilen ve İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda sürdürülen “Benim Ahlakım” projesinin resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlandı. Kurgusal bir senaryo üzerinden hazırlanan videoda, müzik dinleyip dans eden bir grup çocuk ile onlara müdahale eden diğer bir grup çocuk arasında geçen diyaloglar yer aldı.

'KIZLAR SİZE HİÇ YAKIŞIYOR MU?'

Videonun giriş bölümünde, popüler müzik grubu Manifest’in şarkılarını dinleyip dans eden bir grup kız çocuğunun yanına başka bir grup çocuk geliyor. Müdahalede bulunan çocukların, "Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?" şeklindeki sorusuna, müzik dinleyen çocuklar "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" yanıtını veriyor. Bu tepki üzerine diğer grup ise "Çorum Belediye Başkanı değilim ama değerlerime sahip çıkarım" ifadeleriyle karşılık veriyor.

"ALKIŞA GÖRE DEĞİL, KUR'AN'A GÖRE"

Videonun devamında, hedefe konulan müzik grubu ve çocukların yaşam tarzına yönelik telkinler öne çıkıyor. Müzik grubu Manifest hakkında "Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk" değerlendirmesi yapılırken, çocuklara "alkışa göre değil, Kur'an'a göre yaşamaları" ve "ahlaklı olmaları" yönünde tavsiyelerde bulunulduğu görülüyor.

Kaynak: Haberler.com