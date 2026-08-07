Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Komşu B.K. gözaltına alındı ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP CAN VERDİ

Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU TUTUKLANDI

Miraç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı