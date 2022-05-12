Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanması büyük yankı uyandırdı! Siyasi isimlerden peş peşe açıklama

CHP'li Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'deki siyasi parti liderleri ve sözcülerinden konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HUKUKÇULAR GÖRÜŞLERİNİ SÖYLESİNLER

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamasına yönelik konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Bu dosyanın içini ne ben ne CHP siyasetçileri bilir. Daha dava yayınlanır yayınlamaz Cumhurbaşkanımızı partiyi suçlamaya başladırlar. Hukukçular görüşlerini söylesinler. Nerede yargı kararı çıksa Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi, Kabinemizi, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterecek bir durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLUR

Kararın ardından Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar da, buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin! Adalet bir gün herkese lazım olur." açıklamasında bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ: ADALET HERKESE EŞİT UYGULANMALI

Kaftancıoğlu ile ilgili alınan karara sert bir şekilde tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararını okudum. Terör örgütüne övgü var mı? Var.Peki, FETÖ'yü öven AKP'liler neden dışarıda? Devlet görevlisine hakaret var mı? Var?Peki, Soylu neden serbest geziyor? Adalet, yasaların kısmen değil, herkese eşit uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU: KANTAR GÜN GELİR SİZİ DE TARTAR

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Yargı, Sn. Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete göz dağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90'ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!" şeklinde konuştu.

ALİ BABACAN: ADALETSİZLİKTEN HEP BERABER KURTULACAĞIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN UYSAL: ÇIKMAZ SOKAKTAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, "Türkiye'yi 'gücü eline geçirenin muhaliflerinin celladı olduğu' çıkmaz sokaktan hep birlikte çıkaracağız! Başından sonuna siyasetin direktifiyle işleyen yargı süreciyle verilen ceza nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Sn. Canan Kaftancıoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

MERAL AKŞENER: O SANDIK GELECEK, VESAYET BİTECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yayımladığı basın açıklamasını paylaşarak "Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz.O sandık gelecek, bu vesayet bitecek." notunu düştü.

MUSTAFA DESTİCİ: YARGITAY ONAMAYIP YOK MU SAYACAKTI?

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici açıklamasında "Canan Kaftancıoğlu, bizim tamamen siyaseten ve fikren karşı karşıya olduğumuz birisidir ama biz hiçbir siyasetçinin ceza almasını istemeyiz. Lakin Türkiye, demokratik bir hukuk devleti, anayasamız var. Siyasi parti temsilcileri de buradaki hükümlere uymadığı zaman hukuk devletlerinde bir cezai durumla karşı karşıya kalırlar. Birisi Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa ve büyük Türk devletini alenen aşağılıyorsa, kamu görevlisine hakaret ediyorsa burası hukuk devletidir. Bugüne kadar hukukun üstünlüğünü savunanlar ya da bu iddiada bulunanlar öncelikle hukuka saygı göstermelidir. Hukukta bunun bir karşılığı olduğunu bilerek yapıyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu, bunu bilerek görevde tutunmuştur. Yargıtay onamayıp yok mu sayacaktı? Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz. Herkesi hukukun üstünlüğüne uygun hareket etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

MUHARREM İNCE: KARAR HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Canan Kaftancıoğlu'yla geçmişte aynı partide siyaset yaptık, farklı taraflarda bulunduk. Görüşlerinin birçoğuna katılmasam da verilen ve siyasi yasak içeren karar hukuki ve vicdani değil, tamamen siyasidir. Yargının siyasi karar alması bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür." dedi.