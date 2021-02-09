Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları

09.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:08
Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları

Ne zaman emekli olurum? Hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları

Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. İşte, ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler;

– Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

– Doğum Tarihiniz

– Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

– Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

– Fiili Gün Sayınız

– Yurt dışı Gün Sayınız

– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Cinsiyetiniz ErkekKadınMalüliyetiniz Var mı ?
Doğum TarihinizErken Yaşlanma Var mı ?
Hizmete Başlama Tarihiniz
MevcutBilgileriniz
SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
Fiili Gün Sayınız
Yurtdışı Gün Sayınız
3600 Günün Doldurulduğu Tarih
Gereklibilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız.

Gönde butonu çalışmazsa eğer buradan ulaşabilirsiniz...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Buse Varol Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Serdar Aziz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:08:42. #1.15#
title