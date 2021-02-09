Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları
Ne zaman emekli olurum? Hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, Ne zaman emekli olurum? 2021 e-Devlet emekli maaşı hesaplama detayları
Uzun yıllar süren çalışma hayatını noktalayacakları ve emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çeken milyonlarca vatandaş 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internetten online olarak emekliliğiniz için gerekli prim/yaş şartını ve emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. İşte, ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama!
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI
Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.
Bu sistem de sizden istenen bilgiler;
– Cinsiyetiniz
-Malüliyetiniz Var mı ?
– Doğum Tarihiniz
– Yaşlanma Var mı ?
-Hizmete Başlama Tarihiniz
– Mevcut Bilgileriniz
-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
– Fiili Gün Sayınız
– Yurt dışı Gün Sayınız
– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –
Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET SORGULAMASI
– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.
– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.
– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.
– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.
– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.
– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.
-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.
|NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
|Cinsiyetiniz
|ErkekKadın
|Malüliyetiniz Var mı ?
|Doğum Tarihiniz
|Erken Yaşlanma Var mı ?
|Hizmete Başlama Tarihiniz
|MevcutBilgileriniz
|SSK Prim Ödeme Gün Sayınız
|Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız
|Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız
|Fiili Gün Sayınız
|Yurtdışı Gün Sayınız
|3600 Günün Doldurulduğu Tarih
|Gereklibilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız.