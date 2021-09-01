MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti

Ekranların sıkı takip edilen programları arasında yer alan MasterChef'in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Bodrum tatiline devam ediyor. Yalçınkaya'nın Bodrum tatilinde verdiği pozlar ise tam not aldı.

TV8'de ekrana gelen ve son dönemdeki çıkışıyla en çok izlenen programlardan biri haline gelen MasterChef'te uzun süredir jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Bodrum tatilinden verdiği pozlarla kendisine hayran bıraktı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Özel hayatıyla da dikkat çeken Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya da babası gibi sosyal medyada pek çok kişinin ilgi odağı oldu.

YAZIN SON GÜNLERİNİ BODRUM'DA GEÇİRİYOR

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Yalçınkaya geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti ve yazın son günlerinde Bodrum'un tadını çıkarmak istedi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya beğeni topladı. Sude Yalçınkaya'ya "Buralar alev aldı" yorumları yağdı. Gündüz denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim daha sonra ise gece barlarda vakit geçirdi.

İşte Sude Yalçınkaya'nın o pozları: