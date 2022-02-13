Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler - Haberler
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Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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FOX'ta yayımlanmaya başlayan, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programı Maske Kimsin Sen, 10 bölümüyle final yaptı. Programın finalinde tüm maskeler açıldı.

1 Ocak'ta başlayan ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, program, düşük reyting nedeniyle erken final kararı aldı. İlgiyle takip edilen yarışmanın finali de bir o kadar heyecanlı oldu. Maske Kimsin Sen finalinde tüm yarışmacılar maskelerini açtı. İşte maskenin altından çıkan ünlü isimler.

Yarışmada Tavuskuşu ile düelloya çıkan Geyik, gecenin ilk elenen ismi oldu.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Geyik ilk günden itibaren tahmin edilen hatta bir ara "Geyik değiştirildi mi?" iddialarının çıkmasına sebep olan güzel oyuncu Burcu Özberk çıktı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Yarışma boyunca şirinliği ile gönülleri çelen Ördek ise genç oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu çıktı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Yarışmanın güçlü isimlerinden Kuzgun ve Unicorn düellosunun kazananı ise Kuzgun oldu.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Kuzgun maskesinin altından ise genç oyuncu Kubilay Aka çıktı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Unicorn'un ise beklenmedik bir isim çıktı. Unicorn maskesinin altında usta oyuncu Berna Laçin vardı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Son ikiye ise Tavus Kuşu ve Aslan kaldı! Bu ikiliden ilk elenen maske Tavus Kuşu oldu.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Tavus Kuşu maskesinin altından ise başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ çıktı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Sona kalan ve yarışmanın birincisi olan Aslan maskesi ise gecenin en yüksek oyunu alan isim oldu.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Yarışmanın birincisi olan Aslan maskesinin altından ise başarılı oyuncu Özge Borak çıktı.

Maske Kimsin Sen'de muhteşem final! Maskelerin altından kimler çıktı kimler

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Maske Kimsin Sen, Aslı Bekiroğlu, Burcu Özberk, Berna Laçin, Kubilay Aka, Özge Borak, Emre Altuğ, Magazin, Haberler

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