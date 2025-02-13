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Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

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Üçüncü çocuklarını bekleyen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel için dostları tarafından sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi. Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baby shower partisini sevdiğini ve dördüncü çocuk için de yapmayı düşündüğünü esprili bir dille belirtti.

Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, Demirel'e dostları tarafından sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi.

2010 yılında dünyaevine giren 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel ile dönemin Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in, bu evlilikten Yade ve Yeda adında iki kızı bulunuyor.

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Üçüncü kızlarını da kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, abartılı partilerden uzak durmalarıyla bilinse de geçtiğimiz gün büyük bir sürprizle karşılaştı.

Zeynep Demirel için dostları tarafından kovboy temalı sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi. Demirel, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımla bu organizasyondan haberi olmadığını söyledi. Ünlü isim duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA YEDİM GOLÜ"

"Ben istemem öyle baby shower falan diyen bünyeme sürpriz baby shower şoku... Daha önce hiçbir sürpriz beni bu kadar şaşırtamadı çünkü hep bir şekilde önceden çakarım. Bu defa hiç beklemediğim bir anda yedim golü. Beni evden "kahvaltıya gidiyoruz" diye çıkaran, her detayı düşünen, aylar öncesinden profesyonelce ve uluslararası çalışan canımın içleri... Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız çok duygulandım ve mutlu oldum. Ayrıca sevdim bu baby shower olayını Dördüncüyü de yaparım (Allah'ım valla şaka yaptım yemin ederim komiklik olsun diye sen ciddiye alma amin)"

İşte Zeynep Demirel'in paylaştığı kareler...

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı

Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet kasap:

PARAYI BURADA KAZANIN GAVUR İSMİYLE PARTİ YAPIN NE ALA MEMLEKET

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vah bodrum sporun paralarına vah

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