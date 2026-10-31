Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca Haber Videosunu İzle
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde birçok isim bulunurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihinin Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Emre Belözoğlu'nun da alternatifler arasında yer aldığı belirtilirken, Kocaman'ın herhangi bir şart ileri sürmeden göreve hazır olduğu iddia edildi.

  • İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet etti ve yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor.
  • Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için önceliğini Aykut Kocaman'a verdiği, Kocaman'ın şart ileri sürmeden göreve hazır olduğu öne sürülüyor; taraflar arasında henüz resmî anlaşma yok.
  • Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı'nın geri plana düştüğü, Emre Belözoğlu'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Takımı geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında görev yapacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör konusunda acele karar vermek istemediği ve adayları değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖNLÜNDE AYKUT KOCAMAN VAR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan isimlerden birinin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Sezon başında da Kocaman'la çalışmak istediği ancak tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandığı belirtilen Aziz Yıldırım'ın, bu kararını yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.

Yıldırım'ın, kulübün yapısını yakından tanıyan ve geçmişte birlikte şampiyonluk yaşadığı Kocaman'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

KOCAMAN'IN GÖREVE HAZIR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın yakın çevresine, herhangi bir şart ileri sürmeden göreve hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe ile Aykut Kocaman arasında henüz resmî bir anlaşma bulunmuyor.

MONTELLA VE AVCI GERİ PLANA DÜŞTÜ

Teknik direktör arayışının ilk günlerinde gündeme gelen Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı'nın ise son değerlendirmelerde geri plana düştüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin şu aşamada iki teknik adamla ilgili somut bir girişim planlamadığı öne sürülüyor.

Aziz Yıldırım'ın önceliğini Aykut Kocaman seçeneğine vermesi nedeniyle Montella ve Avcı ihtimallerinin beklemeye alındığı ifade ediliyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlenen Belözoğlu'nun kulübü yakından tanıması, yönetim tarafından avantaj olarak değerlendiriliyor. Kasımpaşa'yı çalıştırdığı belirtilen Belözoğlu'na henüz resmî teklif yapıldığı doğrulanmış değil.

SON KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör adayları üzerindeki değerlendirmeleri sürerken, Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihinin Aykut Kocaman olduğu iddiası öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleriFenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandıEfsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Ümraniye'de asistan doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İkisi de aynı hastanenin obezite polikliniğinde tedavi gördü

Doktor 9 ayda 50, hemşire 1 yılda 30 kilo verdi! İşte yöntemleri
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Tartıştığı sürücüye arkadan çarpıp kaçtı! Magandanın o anları kamerada

Kışkırtmaları işe yaramayınca bakın ne yaptı! O anlar kamerada
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren golcüye 2 talip birden

Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda