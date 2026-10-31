Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Takımı geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında görev yapacak ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör konusunda acele karar vermek istemediği ve adayları değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖNLÜNDE AYKUT KOCAMAN VAR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan isimlerden birinin Aykut Kocaman olduğu ifade ediliyor. Sezon başında da Kocaman'la çalışmak istediği ancak tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandığı belirtilen Aziz Yıldırım'ın, bu kararını yeniden değerlendirdiği öne sürüldü.

Yıldırım'ın, kulübün yapısını yakından tanıyan ve geçmişte birlikte şampiyonluk yaşadığı Kocaman'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi.

KOCAMAN'IN GÖREVE HAZIR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın yakın çevresine, herhangi bir şart ileri sürmeden göreve hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe ile Aykut Kocaman arasında henüz resmî bir anlaşma bulunmuyor.

MONTELLA VE AVCI GERİ PLANA DÜŞTÜ

Teknik direktör arayışının ilk günlerinde gündeme gelen Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı'nın ise son değerlendirmelerde geri plana düştüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin şu aşamada iki teknik adamla ilgili somut bir girişim planlamadığı öne sürülüyor.

Aziz Yıldırım'ın önceliğini Aykut Kocaman seçeneğine vermesi nedeniyle Montella ve Avcı ihtimallerinin beklemeye alındığı ifade ediliyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlenen Belözoğlu'nun kulübü yakından tanıması, yönetim tarafından avantaj olarak değerlendiriliyor. Kasımpaşa'yı çalıştırdığı belirtilen Belözoğlu'na henüz resmî teklif yapıldığı doğrulanmış değil.

SON KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör adayları üzerindeki değerlendirmeleri sürerken, Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihinin Aykut Kocaman olduğu iddiası öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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