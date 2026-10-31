Esenyurt'ta kadın tartıştığı erkeğe taş attı, park halindeki aracın camı hasar gördü

ESENYURT'ta bir kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında darbederek taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet ederek hasara neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine darbettiği erkeğe taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki bir aracın camına isabet etti. Aracının zarar gördüğünü fark eden sahibinin, olaya karışan kadın ve erkeği bulduğu, araçta oluşan hasarın ise ikili tarafından karşılandığı öğrenildi. Yaşanan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı