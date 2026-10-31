Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta kadın tartıştığı erkeğe taş attı, park halindeki aracın camı hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta kadın tartıştığı erkeğe taş attı, park halindeki aracın camı hasar gördü Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta kadın tartıştığı erkeğe taş attı, park halindeki aracın camı hasar gördü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde dün akşam kadın ile erkeğin tartışması kavgaya dönüştü; kadın, erkeğe taş attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet etti; hasarın ikili tarafından karşılandığı öğrenildi.

ESENYURT'ta bir kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında darbederek taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet ederek hasara neden oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine darbettiği erkeğe taş attı. Atılan taşlardan biri park halindeki bir aracın camına isabet etti. Aracının zarar gördüğünü fark eden sahibinin, olaya karışan kadın ve erkeği bulduğu, araçta oluşan hasarın ise ikili tarafından karşılandığı öğrenildi. Yaşanan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Galatasaraylıları korkutan görüntü
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var, huzur var" dedirten görüntü

Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler