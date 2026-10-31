Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı

Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da kart sınırındaki Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor maçını kayıpsız geçti. Böylece 3 futbolcu da gelecek hafta Amedspor karşısında forma giyebilecek.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a 3 futbolcusundan da müjdeli haber geldi.
3 OYUNCU DA KART GÖRMEDİ
Süper Lig'deki Konyaspor deplasmanından ceza sınırındaki oyuncularını kaybetmeden döndü. Zorlu mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmayı kart görmeden tamamlamayı başardı.
AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER
Konyaspor engelini cezasız geçen her 3 futbolcu da sarı-kırmızılı ekibin gelecek hafta sahasında oynayacağı Amedspor müsabakasında forma giyebilecek.