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La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...

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La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
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La Liga'da hakemler, her hafta önceden belirlenen iki karşılaşmanın ardından televizyonlara röportaj verecek. Kararların daha şeffaf hale getirilmesini amaçlayan uygulama, bugün başlayacak.

  • İspanya La Liga'da hakemler, yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında maçların ardından televizyon kanallarına röportaj verecek.
  • Her hafta önceden belirlenen iki karşılaşmanın hakemi, maç sonrası kararlarını ve tartışmalı pozisyonları DAZN ve Movistar üzerinden değerlendirecek.
  • Uygulamanın ilk maçı Levante ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma olacak; Pazar günü Athletic Bilbao-Real Sociedad derbisinin hakemi de değerlendirme yapacak.

İspanya La Liga, futbol kamuoyundaki tartışmalı kararlara dair şeffaflığı artırmak ve hakemlerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla tarihi bir karara imza attı. 

HAKEMLER MAÇ SONLARINDA RÖPORTAJ VERİLECEK

Yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen uygulamayla birlikte, artık hakemler karşılaşmaların ardından televizyon kanallarına röportaj verecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenleme kapsamında her hafta önceden belirlenen iki karşılaşmanın hakemi, maçın hemen ardından kararlarını ve tartışmalı pozisyonları değerlendirmek üzere kamera karşısına geçecek. La Liga'nın resmi yayıncıları DAZN ve Movistar üzerinden yayınlanacak bu röportajlar, bilgi kirliliğini engellemeyi ve kamuoyu ile doğrudan iletişim kurmayı hedefliyor.

İLK UYGULAMA BUGÜN

Hakemlerin maç sonu canlı yayına çıkacağı ilk karşılaşma, bugünkü Levante ile Atletico Madrid arasındaki mücadele olacak. Pazar günü ise Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasında oynanacak olan heyecan dolu Bask derbisinin hakemi, düdüğün ardından değerlendirmelerde bulunacak.

500 BİN EURO'LUK TEŞVİK HAVUZU

Uygulamayı teşvik etmek amacıyla hakemlere maddi destek de sağlanacak. Röportajlara katılan hakemler arasında dağıtılmak üzere toplamda 500 bin euro (yaklaşık 557 bin 500 dolar) tutarında bir prim havuzu oluşturuldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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