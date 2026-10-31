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Zelenskiy Kiev ve Dnipropetrovsk'ta 280 bin ailenin elektriksiz kaldığını duyurdu

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Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırıları sonucu Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaklaşık 280 bin ailenin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Dnipropetrovsk'ta yaklaşık 200 bin, Kiev'de 80 binden fazla ailenin etkilendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkesindeki Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaklaşık 280 bin ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin enerji altyapısına yönelik devam eden Rus saldırılarını değerlendirdi.

Başkent Kiev'deki bir termik santralin bu gece hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Dnipropetrovsk bölgesinde 4 farklı elektrik trafo merkezinin vurulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde demir yolu altyapısına da saldırılar düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Rusya ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki bir doğal gaz dağıtım tesisine saldırdı." bilgisini verdi.

Zelenskiy, gece saldırıları nedeniyle ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini ifade ederek, Dnipropetrovsk bölgesinde yaklaşık 200 bin ailenin, Kiev bölgesinde de 80 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Ülkesine yönelik saldırıların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Gerçek barışa doğru güçlü adımların atılması gerekiyor. Bunlar, saldırgana karşı yaptırımlar ve Ukrayna için yeni destek paketleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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