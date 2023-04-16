Zeynep Koçak 'Karma yerini buldu' yorumlarını görünce küplere bindi

Yıllar önce Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ve ihanet yüzünden ayrıldıkları konuşulan Zeynep Koçak'ın bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımına yorum yağdı. Koç'un boşanma kararını duyan birçok kullanıcı, Koçak'ın paylaşımına "Nasıl bir ah almış senden?" ve "Karma 10 sene geçse de yerini buldu" yorumunu yaptı.

"BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ"

Yapılan yorumların ardından Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Koçak, "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya" dedi.

OĞUZHAN KOÇ VE ZEYNEP KOÇAK ARASINDA NE OLDU?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, yıllar önce evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerini bitirmişti. Koçak'ın Cannes Film Festivali'ne giden Koç'un döndüğündeki tavırlarından rahatsız olduğu ve sonrasın da aldatıldığını öğrendiği ileri sürülmüştü.