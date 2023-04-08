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Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz sezonunu açarak desenli bikinisiyle pozlar verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

"BUNU DİLEME, BUNUN İÇİN ÇALIŞ"

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Teknede desenli bikinisiyle pozlar veren Erbil, paylaşımına "Bunu dileme, bunun için çalış" notunu yazdı.

Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

OYUNCULUK VE SUNUCULUK YAPTI

Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Anne ve babasının yolundan giderek sektöre yönelen Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinde rol aldı. Genç isim daha sonra da magazin programında sunuculuk yaptı.

Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

Yaz sezonunu açan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yasmin Erbil Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ser Dar:

babasının medar-ı iftiharı !

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