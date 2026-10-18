Adapazarı'nda taşındığı evden son eşyalarını almaya gelen adam, husumetli alt kat komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Adapazarı'nda taşındığı evden son eşyalarını almaya gelen adam, husumetli alt kat komşusu tarafından vurularak öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, alt kat komşusuyla yaşadığı tartışmaların ardından evini boşaltıp taşınan 35 yaşındaki Hakan Turak, son 3-4 parça eşyasını almak için eski binasına geldiğinde komşusu Selim T. ile yeniden tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahla vurulan Turak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.
- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 35 yaşındaki Hakan Turak, taşındığı evden son eşyalarını almaya geldiği sırada alt kat komşusu Selim T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
- Olay, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi; taraflar arasında geçmişte yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltmıştı.
- Hastaneye kaldırılan Turak kurtarılamadı; cinayet şüphelisi Selim T. hakkındaki tahkikat sürüyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taşındığı evde kalan son eşyalarını almaya gelen 35 yaşındaki adam, daha önceden husumetli olduğu alt kat komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.
TARTIŞMALARIN ARDINDAN EVİNİ BOŞALTTI
Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi.
SON EŞYALARINI ALIRKEN KURŞUNLANDI
Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.