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Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü

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Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenerek 9 puana yükseldi ve ateş hattından çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Göztepe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-1 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyet elde etti.

ZORLU MAÇTA KAZANAN GÖZTEPE

24. dakikada Göztepe’nin geliştirdiği atakta Kocaelisporlu Show'un kendi kalesine gönderdiği golle sarı-kırmızılılar deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda farkı artırmak için yüklenen Göztepe, Novatus Miroshi’nin uzak mesafeden kaydettiği şık golle skoru 2-0’a getirdi ve rahat bir nefes aldı Pes etmeyen ev sahibi Kocaelispor, kazandığı penaltının ardından 82. dakikada Berkan Kutlu’nun ayağından gelen golle farkı 1’e indirdi ve umutlandı. Kalan dakikalarda Kocaelispor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince, Göztepe zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

GÖZTEPE ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI

Bu kritik galibiyetle puanını 9'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, ateş hattından uzaklaşarak derin bir nefes aldı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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