Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Yayın hayatına yeni başlayan Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi izleyicileri kızdırdı. Hamamda gelin seçme sahnesinde oyuncu Beril Pozam'ın çıplak kaldığı anlar sosyal medyada gündem olurken "Bu devir nasıl böyle sahneler çekiliyor?" yorumları yapıldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümleriyle gündem oldu. Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yapımda ilk bölümdeki hamam sahnesi izleyicileri kızdırdı.

HAMAMDA GELİN SEÇTİLER

Gelin seçmek için hamamda kızların havlularını çıkarıp inceleme yapılan anlarda kadın oyuncu Beril Bozam çırılçıplak kalıyor. Dizide kadınların vücutlarına bakılarak gelin olarak seçilmesi izleyicileri çileden çıkardı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Yıl 2022 oldu verilen sahneye bak, rezillik" yorumu yapıldı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.