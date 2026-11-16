Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar stadyumda yaşananlar da konuşuldu. Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan maç sırasında stadyum anonsçusunun sürekli farklı tonlarda sesler çıkarması Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Mücadele devam ederken hoparlörlerden duyulan bu sesler, özellikle karşılaşmayı takip eden Türk taraftarlar tarafından eleştirildi.

FRANSIZ YAYIN REJİSİ DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Maçta tepki çeken bir diğer konu ise yayın yönetimi oldu. Karşılaşma sırasında bazı pozisyonların Fransız yayın rejisi tarafından ekrana getirilmediği belirtilirken, bu durum da Türk futbolseverlerin tepkisine yol açtı. Anonsçunun davranışlarının ardından yayınla ilgili eleştiriler de karşılaşmanın saha dışındaki tartışmalarına eklendi.