Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Necla Nazır, kızının nişan töreninde görüntülendi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızları Tuğçe Tayfur, nişanlandı. Üçüncü kez evlilik yolunda adım atan kızını nişan töreninde yalnız bırakmayan Nazır, değişimiyle adından söz ettirdi. Törende baba Ferdi Tayfur'un olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

1976 - 2007 yılları arasında evli kalan şarkıcı Ferdi Tayfur ve Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Necla Nazır'ın müzisyen kızları Tuğçe Tayfur, dün akşam bir süredir birlikte olduğu Burak Kalfa ile nişanlandı. Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Nazır da üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan kızının nişan töreninde görüldü.

KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Tuğçe Tayfur, mutlu gününden kareleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Tayfur, uzun zamandır ekranlardan uzak yaşayan annesi Necla Nazır ile çekildiği karelerini de yayınlamayı ihmal etmedi. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran 66 yaşındaki Necla Nazır'ın değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Uzun zaman önce tesettüre giren Nazır'ın yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmemesi de sevenlerinin takdirini topladı.

FERDİ TAYFUR NİŞANA KATILMADI

Rahatsızlığı nedeniyle ekranlara çıkmayan ve gösterişten uzak bir hayat yaşayan 76 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un kızının nişan törenine katılmaması herkesi şaşırttı.