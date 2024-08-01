Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü

Uzun süredir Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan ve 2 hafta önce geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapan başarılı şarkıcı Karsu, evlendi. Sosyal medya hesabından düğünündeki renkli kareleri yayınlayan Karsu, yaşadığı talihsiz anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

ÖNCE YOLDA KALDI SONRA DÜŞTÜ

Babasının evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına gitmeye çalıştı ancak çiftin aracı yolda bozuldu. O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti. Çiçeklerle dolu bir bahçede evlenen Karsu, sevenleriyle eğlenirken içki şişesi açmak istedi ancak gelinliğin azizliğine uğrayarak yere düştü. Eşinin yardımıyla gülerek yerinden kalkan Karsu, iyi olduğunu söyleyerek eğlenceye devam etti. Karsu düştüğü anları da nazar boncuğu emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.