Üye Girişi
Haberler

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temizlik takıntısından dolayı fenomen olan ve şimdilerde En Hamarat Benim yarışmasını sunan Kadir Ezildi, evleniyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Ezildi'nin sır gibi sakladığı sevgilisi de ortaya çıktı.

Yıllar önce temizlik yaptığı videolarla ünlenen ve sonrasında En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olan Kadir Ezildi evleniyor. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle bu ay nişanlanacak olan fenomen, düğün hazırlıklarına da başladı.

SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYORDU

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda bir sevgilisinin olduğunu açıklayan Kadir Ezildi, bu ay nişanlanıyor. Müstakbel eşi, ailesi ve komşularıyla birlikte hazırlıklara başlayan Ezildi, mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaya başladı. Ünlü ismin aylardır sır gibi sakladığı ve henüz yüzünü göstermediği sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı. Ezildi, nişan töreninden kısa bir süre sonra da nikah masasına oturacak.

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

EŞİNDEN ÇEYİZ İSTEMİYOR

Nişan ve düğün alışverişini 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anbean yayınlayan Ezildi, bir kullanıcının "Sen evine çeyiz geldiğinde ne yapacaksın? Ellemeyin diyerek evi mi kırklayacaksın?" sorusuna "O iş baştan iptal. Ben evi ilk yaptığımdan bu yana 3,9 milyon kişiye gezdirdim. Zaten ev çeyiz dolu, istemiyorum. Hem sonra konuşmaya yerim olsun. Babanın evinden ne getirdin diye yıllarca malzemem olur" diyerek herkesi güldürdü.

Aile ve komşuluk bağına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kadir Ezildi, nişan ve düğün hazırlıklarına da komşularıyla birlikte gidiyor.

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

En Hamarat Benim Kadir Ezildi Magazin Yaşam Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500

Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

aydinlandik teşekkürler

7
0
yanıtYanıtla
İsmimi ne yapacaksın:

Allah mesut etsin diyelim ama fazla sürmez bence, çünkü anne ve babası boşanmış, adamın çocukluğu sorunlu geçmiş. Bu durum evliliğini de etkiler maalesef.

1
2
yanıtYanıtla
karantt1:

GAYE İLE Mİ NİŞANLANMIŞ

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title