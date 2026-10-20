Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasında patlama, 1'i ağır 2 işçi yaralandı

Sakarya Akyazı'da alüminyum fabrikasında patlama, 1'i ağır 2 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı; yangın itfaiye tarafından söndürülürken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı, 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, saat 18.40 sıralarında Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.