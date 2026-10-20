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GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe

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GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe
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19 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6 nedeniyle ABD'de yaklaşık 1,5 milyon çalışanın izin alabileceği ve bu durumun ülke ekonomisine ağır bir fatura çıkarabileceği ileri sürüldü. ABD basınında yer alan analizlerde, söz konusu izinlerin tek bir günde 1 milyar dolarlık üretkenlik kaybına neden olabileceği iddia edildi.

  • GTA 6'nın çıkış günü ABD'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin iş yerinden izin alması bekleniyor.
  • Oyun nedeniyle oluşacak bir günlük üretkenlik kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.
  • Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Oyun dünyasının dev yapımı GTA 6’nın çıkış günü, ABD ekonomisinde devasa bir kayba yol açabilir. New York Post’ta yer alan habere göre, oyunun piyasaya sürüleceği gün milyonlarca çalışanın izin alması veya işe gitmemesi bekleniyor. Bu ihtimal gerçeğe dönüşürse ülkenin ekonomik dengeleri sarsılabilir.

GTA 6 İÇİN 1,5 MİLYON KİŞİ İŞE GİTMEYEBİLİR

Tahminlere göre, GTA 6’nın çıkış günü sadece ABD’de yaklaşık 1,5 milyon kişinin iş yerinden izin alması bekleniyor. Çalışanların oyuna zaman ayırmak istemesi nedeniyle oluşacak bir günlük üretkenlik kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Söz konusu veriler resmî bir ekonomik rapor veya kesinleşmiş bir çalışan anketine dayanmasa da, popüler kültürün iş gücü üzerindeki muhtemel etkisini gözler önüne seriyor.

19 KASIM'DA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, dev yapımın yalnızca oyun sektörünü değil, iş dünyasını da derinden etkileyebileceği konuşuluyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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