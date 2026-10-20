Slavia Prag taraftarından çirkin hareket

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag’ın taraftarları, mücadele öncesinde skandal bir harekete imza attı.

YERE ATTIKLARI FESE VURUP EZDİLER

İstanbul'a gelen Çek taraftarlar, kültürümüzün simgelerinden biri olan fese vurup ardından ayaklarının altında ezerek alay etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Hızla yayılan o anlara ait görüntüler, geniş kitleler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Saygısızca sergilenen bu davranış, sporun birleştirici ruhuna gölge düşürdü.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.45'te Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

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