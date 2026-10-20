Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar

Abd Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rus ordusunun savaşın başında Kiev’i birkaç saat içinde ele geçirebileceğini ancak "aptal bir generalin hatası" nedeniyle çamura saplandığını ileri sürdü.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Rus ordusunun Ukrayna işgalinin ilk günlerinde izlediği askeri stratejiyi sert sözlerle eleştirdi. Rus komuta kademesini hedef alan Trump, operasyonun başında yapılan stratejik hatanın savaşın seyrini değiştirdiğini savundu.

"SAVAŞ BİR GÜNDE BİTEBİLİRDİ"

Rus ordusunun otoyoldan ilerlemeyi sürdürmesi halinde Ukrayna'yı saatler içinde ele geçirebileceğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

" Rusya'nın çok aptal bir generali vardı. Bin tankla beton bir otoyolda ilerliyorlardı. Tankların azami hızıyla, tam olarak saatte 48 mil (77 km) hızla hareket etselerdi, 4 saat içinde Ukrayna'ya ulaşmış olurlardı. Onları durduracak hiçbir şey yoktu. Savaş bir günde bitmiş olurdu."

"EFSANEVİ DERECEDE KÖTÜ BİR KARAR VERİLDİ"

Söz konusu komutanın kim olduğunu bilmediğini ve hâlâ hayatta olup olmadığından şüphe duyduğunu söyleyen Trump, Rus birliklerinin otoyoldan çıkarak tarım arazilerine yönelmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Trump, Rus ordusunun Kiev'e ulaşmak için izlediği güzergâhı eleştirerek şöyle konuştu:

"O ise sağa dönmeye karar verdi. Tarım arazilerine doğru ilerleyip sonra sola dönerek Kiev'e gitmek istedi. Oysa otoyolda, o mükemmel durumdaki beton yolda kalmış olsalardı, 3,5-4 saat içinde oraya varırlardı ve tüm savaş sona ererdi."

"TANKLAR ÇAMURA SAPLANDI, MAHVOLDULAR"

Bölgedeki hava ve arazi koşullarının da Rus ordusunu zor durumda bıraktığını savunan Trump, yoğun yağışın ardından arazinin bataklığa dönüştüğünü ve tankların ilerleyemez hale geldiğini söyledi.

Trump, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sonunda çamura saplandılar. Bir gece önce, son 10 yılda gördükleri en şiddetli yağmur yağmıştı ve arazi sırılsıklamdı. Bataklık gibiydi. Ancak o korkunç bir karar verdi; efsanevi derecede kötü bir karar... Tanklar çamura saplandı. Ne ileri gidebildiler ne de geri çekilebildiler. Mahvolmuşlardı. İşte buna savaş denir, ne olacağını asla bilemezsiniz."

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