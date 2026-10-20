Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar Haber Videosunu İzle
Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin ilk günlerinde Kiev’i ele geçirme fırsatını yanlış askeri kararlar nedeniyle kaçırdığını iddia etti. Rus ordusunun beton otoyolda ilerlemek yerine tarım arazilerine yönelmesini eleştiren Trump, yoğun yağışın ardından tankların çamura saplandığını belirterek Rus komuta kademesini hedef aldı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun savaşın başında Kiev'i birkaç saat içinde ele geçirebileceğini savundu.
  • Trump, Rus birliklerinin beton otoyoldan çıkarak tarım arazilerine yönelmesini savaşın seyrini değiştiren stratejik bir hata olarak nitelendirdi.
  • Trump'a göre yoğun yağışın ardından bataklığa dönen arazide tankların çamura saplanması Rus ilerleyişini durdurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rus ordusunun savaşın başında Kiev’i birkaç saat içinde ele geçirebileceğini ancak "aptal bir generalin hatası" nedeniyle çamura saplandığını ileri sürdü.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Rus ordusunun Ukrayna işgalinin ilk günlerinde izlediği askeri stratejiyi sert sözlerle eleştirdi. Rus komuta kademesini hedef alan Trump, operasyonun başında yapılan stratejik hatanın savaşın seyrini değiştirdiğini savundu.

"SAVAŞ BİR GÜNDE BİTEBİLİRDİ"

Rus ordusunun otoyoldan ilerlemeyi sürdürmesi halinde Ukrayna'yı saatler içinde ele geçirebileceğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

" Rusya'nın çok aptal bir generali vardı. Bin tankla beton bir otoyolda ilerliyorlardı. Tankların azami hızıyla, tam olarak saatte 48 mil (77 km) hızla hareket etselerdi, 4 saat içinde Ukrayna'ya ulaşmış olurlardı. Onları durduracak hiçbir şey yoktu. Savaş bir günde bitmiş olurdu."

"EFSANEVİ DERECEDE KÖTÜ BİR KARAR VERİLDİ"

Söz konusu komutanın kim olduğunu bilmediğini ve hâlâ hayatta olup olmadığından şüphe duyduğunu söyleyen Trump, Rus birliklerinin otoyoldan çıkarak tarım arazilerine yönelmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Trump, Rus ordusunun Kiev'e ulaşmak için izlediği güzergâhı eleştirerek şöyle konuştu:

"O ise sağa dönmeye karar verdi. Tarım arazilerine doğru ilerleyip sonra sola dönerek Kiev'e gitmek istedi. Oysa otoyolda, o mükemmel durumdaki beton yolda kalmış olsalardı, 3,5-4 saat içinde oraya varırlardı ve tüm savaş sona ererdi."

"TANKLAR ÇAMURA SAPLANDI, MAHVOLDULAR"

Bölgedeki hava ve arazi koşullarının da Rus ordusunu zor durumda bıraktığını savunan Trump, yoğun yağışın ardından arazinin bataklığa dönüştüğünü ve tankların ilerleyemez hale geldiğini söyledi.

Trump, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sonunda çamura saplandılar. Bir gece önce, son 10 yılda gördükleri en şiddetli yağmur yağmıştı ve arazi sırılsıklamdı. Bataklık gibiydi. Ancak o korkunç bir karar verdi; efsanevi derecede kötü bir karar... Tanklar çamura saplandı. Ne ileri gidebildiler ne de geri çekilebildiler. Mahvolmuşlardı. İşte buna savaş denir, ne olacağını asla bilemezsiniz."

İlgili Haberler
Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruzZelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildiUkrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladıNATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! İşte görevde kalacağı süre
İstanbul Beylikdüzü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ailesince içeri alındı

Nefes kesen anlar kamerada! Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, FARC ve ELN'ye saldırı talimatı verdi

Cumhurbaşkanı resmen saldırı talimatı verdi
Mısır’da turist otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, onlarca yaralı

Katliam gibi kaza: Bu otobüs 13 kişiye mezar oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

Şehirdeki tüm kadınların çorapları durduk yere erimeye başladı
Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Trabzon açıklarında palamut avında feci kaza! Vinç balıkçıların üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağı çekerken üzerlerine devrildi! O an teknenin kamerasında
Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar

Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat