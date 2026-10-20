Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı? Haber Videosunu İzle
Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victoria’s Secret Fashion Show 2026’yı izlemek üzere Los Angeles’a giden influencer Cemre Solmaz, hazırlık sürecinden ve defileden kareleri takipçileriyle paylaştı. Solmaz, Barbara Palvin’in podyumda seyircilere gönderdiği öpücüğü kayda alıp “İnanamıyorum, o öpücük bana mıydı?” notuyla yayımladı.

Cemre Solmaz, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’a Türkiye’den katılan davetliler arasında yer aldı. Hazırlık sürecini ve defile gecesinden anları sosyal medya hesabından paylaşan Solmaz’ın Barbara Palvin’le ilgili videosu da takipçilerinin ilgisini çekti.

HAZIRLIK SÜRECİNDEN KARELER PAYLAŞTI

TikTok’ta paylaştığı videolarla tanınan Solmaz, organizasyon öncesinde markanın pembe sabahlığıyla hazırlandığı anları ve makyaj sürecini takipçilerine gösterdi. Fenomen isim, defile salonundan görüntüleri de paylaşımlarına ekledi.

BARBARA PALVİN’İN ÖPÜCÜĞÜNÜ KAYDA ALDI

Solmaz, ünlü model Barbara Palvin’in podyumda yürürken izleyicilere doğru öpücük gönderdiği anı videoya çekti. Görüntüyü “İnanamıyorum, o öpücük bana mıydı?” notuyla paylaşan Solmaz, defile gecesindeki heyecanını takipçilerine aktardı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

Saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı

Türkiye'nin beklediği haberi Şimşek verdi! İsim isim liste hazırlandı
Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı

Gelene geçene atıyor! Salah alev alev
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı