Bakan Gürlek'in avukatı, Özgür Özel'in tapu kayıtları iddiasını yalanladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bakan Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

E-DURUŞMA İLE KARAR BİLDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasının karar duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma yöntemiyle katıldı.

Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

KARŞI DAVA REDDEDİLDİ

Özgür Özel'in Bakan Gürlek aleyhine açtığı 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

ÖZEL: TAPULARIN GERÇEKLİĞİ ZIMNEN KABUL EDİLMİŞTİR

Kararın ardından açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'in avukatlarının tapu kayıtlarının mahkemeye getirilmesine karşı çıktığını iddia etti.

Özel, "Cesaretin varsa o tapuları açıkla ama görülüyor ki tapuların varlığını kabul ediyor ve mahkeme tarafından talep edilmesine avukatları karşı çıkıyorlar. Akın Gürlek'in avukatlarının tapuların istenmesine karşı çıkması ve hakimin baskı altında tabii Adalet Bakanı davası karar vermesiyle tapuların gerçekliği zımnen kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

GÜRLEK'İN AVUKATINDAN ÖZEL'E YANIT

Özel'in açıklamalarına Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'dan yanıt geldi. Adır, yaptığı açıklamada tapu kayıtlarının istenmesine karşı çıktıkları yönündeki iddiayı reddederek mahkemeye bu doğrultuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını savundu.

Adır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e karşı yıllardır yöneltilen iftira kampanyalarından bir tanesi daha bugün karara bağlandı. Müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden, hakaret ve iftira niteliğindeki beyanlar nedeniyle açılan davada, davalı Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmiştir.

Kararın ardından davalı tarafından yapılan basın açıklamasında, müvekkilimizin bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde beyanda bulunduğumuz ileri sürülmüştür. Ancak söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerek duruşma sırasında mahkemeye sunduğumuz sözlü beyanlarımızda gerekse dosyaya ibraz ettiğimiz dilekçelerimizde tapu kayıtlarının istenmemesine yönelik herhangi bir talebimizin bulunmadığı sabittir.

Henüz iftiraları nedeniyle tazminata mahkum edilen davalı, yalan ve iftiraya kamuoyu huzurunda devam etmektedir. Bu eylemlere devam ettikçe hukuk önünde hesap vermeye de devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com