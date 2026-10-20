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Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor

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Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
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Fransa'da Birinci Dünya Savaşı sırasında yerle bir olan Fleury-devant-Douaumont köyü, aradan 110 yıl geçmesine rağmen yeniden kurulamadı. Verdun Muharebesi'nde ağır bombardımana uğrayan köyde bugün kimse yaşamıyor. Savaşın izlerini taşıyan yerleşim yeri, Fransa'da özel statüyle varlığını sürdürüyor.

  • Fransa'nın kuzeydoğusundaki Fleury-devant-Douaumont köyü, 1916'daki Verdun Muharebesi sırasında yoğun bombardımanla tamamen yıkılmış ve yeniden inşa edilmemiştir.
  • Köy, savaşta yıkılan ve yeniden kurulmayan yerleşimler için kullanılan "Fransa için ölen köy" statüsüne sahiptir; kimse yaşamamasına rağmen idari varlığı korunmakta ve bir belediye başkanı görevlendirilmektedir.
  • Eski köy alanı tarihi anma ve ziyaret noktası olarak korunmakta, ancak çevredeki bazı savaş alanlarında patlamamış mühimmat nedeniyle güvenlik kısıtlamaları sürmektedir.

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyan Fleury-devant-Douaumont köyü, aradan geçen 110 yıla rağmen eski günlerine dönemedi. 1916 yılında yaşanan Verdun Muharebesi sırasında yoğun bombardımanla tamamen yıkılan köy, yeniden inşa edilmedi. Bir zamanlar insanların yaşadığı yerleşim yerinde bugün tek bir kişi bile ikamet etmiyor.

AYLARCA BOMBARDIMAN ALTINDA KALDI

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan köy, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından Verdun Muharebesi'nin merkezinde yer aldı. 1916 yılında Alman ve Fransız orduları arasında yaşanan çatışmalarda bölge aylarca topçu ateşine maruz kaldı. Köydeki evler, yollar ve diğer yapılar tamamen yok olurken arazi savaşın izleriyle kaplandı.

TOPRAĞIN ALTINDA HALA PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT VAR

Verdun çevresinde savaş döneminden kalan patlamamış top mermileri ve diğer mühimmatlar, günümüzde de güvenlik riski oluşturuyor. Bölgede geçmişte kullanılan kimyasal silahların ve savaş malzemelerinin bıraktığı kirlilik de çevresel sorunlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle eski savaş alanlarının bazı bölümlerinde erişim kısıtlamaları uygulanıyor ve mühimmat temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

HARİTADAN SİLİNMEDİ, ÖZEL STATÜ VERİLDİ

Fleury-devant-Douaumont, fiziksel olarak yok olmasına rağmen Fransa'nın resmi idari kayıtlarından çıkarılmadı. Köy, savaşta tamamen yıkılan ve yeniden kurulmasına karar verilmeyen yerleşimler için kullanılan "Fransa için ölen köy" statüsünü taşıyor. Yerleşim yerinde yaşayan kimse bulunmamasına rağmen idari varlığı korunuyor. Köyün yönetimi için bir belediye başkanı görevlendiriliyor.

BUGÜN ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Fleury-devant-Douaumont'un tamamına girişin yasak olduğu yönündeki anlatım ise gerçeği yansıtmıyor. Eski köy alanı günümüzde tarihi bir anma ve ziyaret noktası olarak korunuyor. Bölgede savaşta yıkılan yerleşime ait izler, anıtlar ve ziyaretçilerin kullanabildiği güzergahlar bulunuyor. Ancak çevredeki bazı eski savaş alanlarında patlamamış mühimmat nedeniyle güvenlik kısıtlamaları devam ediyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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