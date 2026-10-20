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Lille, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamladı, Ueda antrenmanda yoktu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, hazırlıklarını tamamladı. Fransız ekibinin antrenmanına sakatlığı bulunan Japon hücumcu Ayase Ueda katılmadı; maç Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Fransa'nın Lille ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Domaine de Luchin Tesisleri'nde teknik direktör Davide Ancelotti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

Türk oyuncular Berke Özer ve Başar Önal'ın da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

Lille-Galatasaray maçı, Pierre Mauroy Stadı'nda yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
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