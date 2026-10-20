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73. dakikada oyuna giren En-Nesyri, 5 dakika içinde attığı gollerle yıldızlaştı

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73. dakikada oyuna giren En-Nesyri, 5 dakika içinde attığı gollerle yıldızlaştı
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Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Ittihad, El Ettifak'ı 4-1 yendi. Faslı golcü, Youssef En-Nesyri, Al-Ettifaq karşısında 73. dakikada oyuna dahil olurken, 80 ve 85. dakikalarda ağları havalandırarak yıldızlaştı.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 9. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al-Ettifaq ile karşı karşıya geldi. Üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

EN-NESYRI OYUNA GİRDİ, YILDIZLAŞTI

Mücadeleye damgasını vuran isim ise oyuna sonradan dahil olan Youssef En-Nesyri oldu. Karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna giren Faslı golcü, kısa sürede sergilediği muazzam performansla maça ağırlığını koydu. 80. ve 85. dakikalarda üst üste ağları havalandıran tecrübeli forvet, 5 dakika içinde attığı 2 golle galibiyeti perçinleyen isim oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Al Ittihad, kritik bir 3 puan alarak 20 puana yükseldi. Ev sahibi El Ettifak ise 15 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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