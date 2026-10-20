Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa yanıtı: Söylediğin her şey yalan, İBB projeye doğrudan ortak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Ayazağa yanıtı: Söylediğin her şey yalan, İBB projeye doğrudan ortak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin "dereye imar izni verildi" sözlerine sert yanıt verdi. Kurum, projenin 2022'de Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İBB'nin onayıyla hayata geçtiğini, İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeliyle projeye doğrudan ortak olduğunu savundu. Bakan, derenin ıslahının da belediyelerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, grup toplantısında kendisini eleştiren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamalarını yalanladı. Bakan Kurum, "Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Bey, Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan! Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından" ifadelerini kullandı.

İBB PROJEYE DOĞRUDAN ORTAKTIR

Ayazağa'daki projeye ilişkin açıklamasını sürdüren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesi'nin teklifiyle, 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alan payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesi'nin inşaat ruhsatı sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir."

DERE ISLAHI BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA

"Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız; açık açık söyleyelim; boşuna uğraşmayın! Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?

Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

Fon vurgunu için bu ifadeyi ilk kez kullandı

Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te
Karabük'te kahreden kaza! Ömürlerini birlikte geçirdiler, ölüm onları ayırdı

Ömürlerini birlikte geçirdiler! Feci kaza onları ayırdı
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

Bir vekil daha AK Parti'ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı

Çırağına yaptığı yanına kar kalmadı! İşkenceci berber tutuklandı
Üsküdar'da seçim günü! CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı

Üsküdar'da seçim günü! İki parti aday çıkarmadı