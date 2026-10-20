Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Gördes'te tarlada av tüfeğiyle saldırıda baba ve oğlu öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Gördes'te tarlada av tüfeğiyle saldırıda baba ve oğlu öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki tarlada av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. İddiaya göre eşiyle ilişki olduğunu öğrendiği kişiye gözdağı vermek için tarlaya giden şüpheli, olayın ardından tüfeğiyle jandarmaya teslim oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B.'nin, Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya av tüfeğiyle gittiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli, jandarma ekiplerine tüfeğiyle birlikte teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabük'te kahreden kaza! Ömürlerini birlikte geçirdiler, ölüm onları ayırdı

Ömürlerini birlikte geçirdiler! Feci kaza onları ayırdı
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! 'Pişman değilim'

Sahnedeki hareketini dünya alkışladı ama yapımdan çıkarıldı
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle CHP’den istifa etti

CHP günden güne eriyor! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

Günler sonra tepkilere yanıt verdi: Boyun eğmeyeceğim
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Ayazağa'da selde mağazayı su bastı: 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici

19 yıllık emek, 2 dakikada yok oldu! Zararları çok büyük
TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! İşte görevde kalacağı süre