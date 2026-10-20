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Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak

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Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, TFF ile yaptığı görüşmede maaş konusunda verdiği yanıt ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" dediği öğrenildi. Kafa Sports'ta yeni görevine ilişkin konuşan Yalçın ise "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

  • Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşarak A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.
  • Yalçın, TFF yetkilileriyle yapılan ön görüşmede maaş konusunda herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağını söyledi.
  • 53 yaşındaki Yalçın'ın bugün Riva'da TFF ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşmaya varan deneyimli teknik adam, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeni görevini duyurdu. Yalçın'ın federasyonla gerçekleştirdiği görüşmede maaş konusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.

MAAŞ SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre TFF yetkilileri, Sergen Yalçın ile gerçekleştirdikleri ön görüşmede maaş konusunu gündeme getirdi. Ancak deneyimli teknik adam, herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağını belirterek "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" yanıtını verdi.

Yalçın'ın bu yaklaşımı, A Milli Takım görevine verdiği önemi ortaya koyarken sözleşmenin mali şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Kafa Sports'ta yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, son günlerde yaşanan gelişmelere değindi. "Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu" diyen Yalçın, anlaşmanın ardından "Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ı çalıştırmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

"HALKIN MİLLİ TAKIM'IN ARKASINDA KOŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Yeni dönemde yalnızca saha içindeki sonuçlara değil, taraftarların milli takımla kurduğu bağa da önem vereceğinin mesajını veren Sergen Yalçın, hedefini şu sözlerle açıkladı:

"Halkın Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."

Yalçın'ın bu açıklaması, A Milli Takım'da taraftar desteğini yeniden güçlendirmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

RİVA'DA RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın'ın bugün Riva'ya giderek TFF ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, Vincenzo Montella'nın ardından A Milli Takım'ın başına geçiyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAskanlar2134 Askanlar:

Adam gibi adam sergen yalçın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCengiz Kesici:

BERKE ÖZER İN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI ÇOK İYİ.OLUR. BUNLAR BİZİM ÇOCUĞUMUZ.SAHİPLENMEMİZ LAZIM.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıadem baran:

ersin var sergenin kalecisi :)

yanıt0
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Haber YorumlarıMehmet K.:

Aynı fatih terim oda istemez di

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Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

konuşmamış çünkü bedava para sonuçta.nasılsa alacak ciddi bir para.bu arada fatih terim isteyecek tabi la.sen çalıştıgın işte bedavamı çalışıyon lale.

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