Sergen Yalçın'dan TFF'ye maaş yanıtı! Herkes bunu konuşacak

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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşmaya varan deneyimli teknik adam, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeni görevini duyurdu. Yalçın'ın federasyonla gerçekleştirdiği görüşmede maaş konusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.

MAAŞ SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre TFF yetkilileri, Sergen Yalçın ile gerçekleştirdikleri ön görüşmede maaş konusunu gündeme getirdi. Ancak deneyimli teknik adam, herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağını belirterek "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" yanıtını verdi.

Yalçın'ın bu yaklaşımı, A Milli Takım görevine verdiği önemi ortaya koyarken sözleşmenin mali şartlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Kafa Sports'ta yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, son günlerde yaşanan gelişmelere değindi. "Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu" diyen Yalçın, anlaşmanın ardından "Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ı çalıştırmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

"HALKIN MİLLİ TAKIM'IN ARKASINDA KOŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Yeni dönemde yalnızca saha içindeki sonuçlara değil, taraftarların milli takımla kurduğu bağa da önem vereceğinin mesajını veren Sergen Yalçın, hedefini şu sözlerle açıkladı:

"Halkın Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız yeniden."

Yalçın'ın bu açıklaması, A Milli Takım'da taraftar desteğini yeniden güçlendirmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

RİVA'DA RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın'ın bugün Riva'ya giderek TFF ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, Vincenzo Montella'nın ardından A Milli Takım'ın başına geçiyor.

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Kaynak: Haberler.com