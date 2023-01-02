Shakira'dan Gerard Pique'ye Sert Gönderme

Shakira, İspanyol futbolcu Gerard Pique tarafından ihanet uğradığınu söyleyerek, boşanmıştı.

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, iki çocuğun babasınından geçtiğimiz sene boşanmıştı. Shakira, sosyal medyadan ihanet açıklaması yaptı.

Yıldız isim, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın ilacı var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Karşındakini küçümseme, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizden çok daha fazla. Empatik insan, tempatik değil. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur" dedi.

Şarkıcı, "Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" diyerek, sözlerine devam etti.