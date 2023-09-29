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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı

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5 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin mutluluğu 5 ay sürdü. Çift bugün Beykoz Adliyesinde tek celsede boşandı.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi. Boşanmanın ardından çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Şeyma Subaşı, Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile boşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Mohammed Al Saloussi Şeyma Subaşı Magazin Haberler

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